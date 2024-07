บริษัทโทรคมนาคมสหรัฐฯ ถอดโฆษณาโอลิมปิกปารีส เหตุการแสดงล้อเลียนศาสนาคริสต์

วันนี้ (28 ก.ค.) ในแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) หรือทวิตเตอร์เดิม (Twitter) ได้มีบัญชีทางการ @cspire ของบริษัทซีสไปร์ (C Spire) ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายในสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนถอนโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระบุว่า "We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics." แปลเป็นไทยได้ว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกตกใจกับการล้อเลียนอาหารมื้อสุดท้าย (ของพระเยซู) ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส ซีสไปร์จะถอดโฆษณาของเราออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งพบว่ามีชาวคริสต์จำนวนมากแสดงความนับถือและขอบคุณกับบริษัทดังกล่าวขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มเอ็กซ์ @elonmusk ของนายอีลอน มัสก์ นักธุรกิจชื่อดังเจ้าของแพลตฟอร์มเอ็กซ์ โพสต์ข้อความระบุว่า "Unless there is more bravery to stand up for what is fair and right, Christianity will perish" แปลเป็นไทยได้ว่า หากไม่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องมากขึ้น ศาสนาคริสต์ก็จะพินาศไป เมื่อมีชาวเน็ตกล่าวแบบก่อกวนและล้อเลียนพระเยซูว่า หากคุณกำลังจะกลับไปเกิดใหม่อีกครั้งเราพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณ อีลอน มัสก์ก็กล่าวว่า ตนเชื่อในหลักการของศาสนาคริสต์ เช่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง หมายถึง มีความเห็นอกเห็นใจกับทุกคน และหันแก้มอีกข้างให้ หมายถึง ยุติวัฏจักรแห่งการจองเวรซึ่งกันและกันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดการแสดงแบ่งออกเป็น 12 บท ใช้ศิลปินรวมกว่า 2,000 คน บอกเล่าเรื่องราว บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของฝรั่งเศส มีหลายฉากที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เช่น ฉากที่พระราชินี มารี อ็องตัวแน็ต ราชินีองค์สุดท้ายแห่งฝรั่งเศส ถูกกิโยตินตัดพระเศียรจนขาด และฉากล้อเลียนพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ที่พระเยซูเสวยร่วมกับสาวกของพระองค์ ก่อนจะมีการตรึงพระเยซูที่กางเขน ทำให้ชาวคริสต์ที่ทราบถึงนัยดังกล่าวแสดงความไม่พอใจ ร้อนถึงบรรดาบิชอปของคริสตจักรคาทอลิกฝรั่งเศส ต้องออกมาแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เรียกว่า “ฉากแห่งการเยาะเย้ยและล้อเลียนศาสนาคริสต์” โดยกล่าวว่า “เราขอส่งความคิดถึงคริสเตียนทุกคนจากทุกทวีปที่ได้รับผลกระทบจากความโกรธแค้นและการยั่วยุของฉากบางฉาก”