เที่ยวกรุงเทพฯแบบวันเดย์ทริป ตามรอย "เส้นทางศิลป์ แผ่นดินแม่"

ชวนคุณเที่ยวแบบวันเดย์ทริปในกรุงเทพฯ ตามรอยเส้นทางวิจิตรสยาม : "เส้นทางศิลป์ แผ่นดินแม่” ร่วมเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ผ่านการท่องเที่ยวเชิงศิลป์และวัฒนธรรม ในเส้นทางอันงดงามของ “รอยยิ้มของแผ่นดิน”
เริ่มต้นที่ “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” (วัดพระแก้ว)
ด้วยการกราบสักการะ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พร้อมเรียนรู้เรื่องราวศิลปะอันล้ำค่าของพระมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
(เปิดทุกวัน 09.00 - 16.30 น.)
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ภายในพระบรมมหาราชวัง)
ร่วมชื่นชมความงดงามของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยและการพัฒนาอาชีพของราษฎร จากสองนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ "ชุดไทย: จากราชสำนักสู่ราชนิยม" จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" จัดแสดงฉลองพระองค์แบบสากลตัดเย็บจากผ้าไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - 2543
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น.
(ช่วงนี้ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
งานกาชาดประจำปี 2568 สวนลุมพินี
โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย นิทรรศการ “69 ปี แสงแห่งพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”
การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย การเสี่ยงโชค การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. (วันนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 68)
ปิดท้ายวันด้วยการล่องเรือชมงานไฟสุดอลังการ “แสงแห่งสยาม” แม่ของแผ่นดิน - VIJIT CHAO PHRAYA 2025
สัมผัสบรรยากาศริมเจ้าพระยายามค่ำคืน รวมทั้ง การแสดงพลุสุดตระการตา ณ สะพานพุทธยอดฟ้า แสงสีที่สว่างไสวบนท้องฟ้า สาดประกายเหนือเจ้าพระยาแบบที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง ในวันที่ 13, 14, 20 และ 21 ธันวาคม 2568 (เวลา 20.45 น.)
ส่วนไฮไลต์ต่างๆงานจัดแสดงวิจิตรเจ้าพระยา 2568 จัดแสดงถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2568 เวลา 18.00 - 22.00 น.