ยืนยันแล้ว “วิจิตรเจ้าพระยา 2568” มีการแสดงพลุอีกครั้งที่สะพานพุทธ ตลอดเดือนธันวาคม

หลังจากงานวิจิตรเจ้าพระยา 2568 หรือ Vijit CHAO PHRAYA 2025 ปรับธีมและแนวคิดในการนำเสนอเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระพันปีหลวง และมีการใช้โดรนในการแสดงแทนการจุดพลุ ล่าสุดผู้จัดงานยืนยันแล้วว่า จะจัดให้มีการแสดงพลุอีกครั้ง ตลอดเดือนธันวาคม ณ สะพานพุทธ
ทั้งนี้ Vijit Chao Phraya 2025 ระบุว่า กลับมาอีกครั้งกับการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่และงดงาม ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้าในวันที่ 5,6,7,13,14,20,21 ธันวาคม 2568 เวลา 20:45 น. ภายในงาน “Vijit CHAO PHRAYA 2025 The Light of Siam, the Mother of the Nation แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน”
สำหรับ การแสดงแสง สี เสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ของงาน Vijit CHAO PHRAYA 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน” มีการแสดงสุดตระการตาจาก 15 จุดสำคัญ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 3 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามแห่งแสงศิลป์ ที่เปี่ยมด้วยความเคารพ สำนึก และความจงรักภักดี บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 8 - สะพานพระราม 3) กรุงเทพมหานคร