MEA มั่นใจความพร้อมระบบไฟฟ้า ระดมเทคโนโลยี Smart Metro Grid รับงานกาชาด 2568

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ประกาศความพร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า งานกาชาดประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” ระดมติดตั้งหม้อแปลงและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าศักยภาพสูงทั่วพื้นที่สวนลุมพินี พร้อมใช้เทคโนโลยี Smart Metro Grid ควบคุมระบบไฟแบบเรียลไทม์ ตลอด 11 วัน 11 คืน ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ธันวาคม 2568
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2568 มหกรรมการกุศลคู่คนไทย โดย MEA เขตคลองเตย ลงพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทั้งระบบไฟส่องสว่างและระบบจำหน่ายพลังงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น สวยงาม และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน สำหรับการเตรียมงานในปีนี้ MEA ได้วางโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากภายในงาน โดยมีการติดตั้งเครื่องวัดฯ ไฟชั่วคราวแรงกลาง เพื่อจ่ายไฟในช่วงจัดงานรวมจำนวน 12 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 1,000 kVA จำนวน 5 ชุด ขนาด 2,000 kVA จำนวน 6 ชุด และขนาด 3,000 kVA จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายขนาด 1,000 kVA หลังเครื่องวัดฯ อีกจำนวนถึง 20 สถานี เพื่อกระจายกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จัดงาน
รองผู้ว่าการ กล่าวต่อว่า MEA ให้ความสำคัญกับความเสถียรของระบบไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่สวนลุมพินีเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ Smart Metro Grid เราจึงนำเทคโนโลยี Transformer Load Monitoring (TLM) มาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงจำหน่าย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมอนิเตอร์และควบคุมการจ่ายไฟได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจว่ากระแสไฟฟ้าจะใช้งานได้ตามปกติ ไร้ปัญหาขัดข้องตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ MEA ยังได้ติดตั้งเครื่องวัดฯ แรงต่ำสำหรับไฟประดับและงานก่อสร้างร้านค้า รวมถึงความปลอดภัย MEA ได้ดำเนินการปักกราวด์สายดิน และตรวจสอบโคมไฟทุกดวง รวมไปถึงโครงสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วบริเวณงาน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ประชาชนเดินเที่ยวชมงานและชื่นชมไฟประดับได้อย่างอุ่นใจ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการงานกาชาด โดยมีเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญประจำจุด เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าภายในสวนลุมพินีอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เวลา 15.30 – 22.30 น. ของทุกวันจัดงาน
MEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ MEA ณ บูทหมายเลข 7.2 โซนหน่วยงานพลังงาน พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มรดกแห่งพระกรุณา ศิลปาชีพเพื่อผองไทย” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่า และร่วมสนุกกับกิจกรรมยอดฮิต “ปิงปองลอยคว้า” ที่เตรียมของรางวัลพิเศษไว้แจกให้กับผู้มาร่วมงานมากมาย พบกันได้ในงานกาชาด ประจำปี 2568 ณ สวนลุมพินี