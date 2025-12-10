xs
ททท.เปิดตัว “SEA Games Travel Guide”ชวนกองเชียร์เที่ยวพื้นที่แข่ง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ททท. หนุน “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” เปิดตัว “SEA Games Travel” ผนึกมิติท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติร่วมชมและเชียร์กีฬาในพื้นที่จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้

“ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ณ สนามแข่งขันที่ กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดชลบุรี (เดิมมีกำหนดจัดที่จังหวัดสงขลาด้วย แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ จึงต้องย้ายการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่จัดในสงขลา ไปจัดที่กรุงเทพฯ และชลบุรีแทน)


สำหรับพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่สื่อสะท้อนถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งภูมิภาค” (WE ARE ONE) เชื่อมโยงทุกรายละเอียดและทุกโชว์เข้าด้วยกัน สื่อถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” (Together) “ความเป็นที่หนึ่ง” (Victory) และ “การเริ่มต้น” ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าและพลังแห่งความร่วมมือของอาเซียนในอนาคต

อย่างไรก็ดีด้วยความผิดพลาดและความไม่ลงตัวหลายประการในพิธีเปิด ทำให้เกิดดราม่าว่อนโลกโซเชียลเป็นบทเรียนให้ทีมผู้จัดต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงในวันพิธีปิดต่อไป

SEA Games Travel Guide


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ข้อมูลว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวในหลายมิติ ไม่เพียงเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ด้านกีฬา แต่ยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในที่พัก ร้านอาหาร ยานพาหนะ การชอปปิง และกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในจังหวัดเจ้าภาพและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับภูมิภาค ตอกย้ำศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของ Sports Tourism ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ ททท. ร่วมเติมเต็มช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวมถึงร่วมปลุกบรรยากาศท่องเที่ยวในประเทศคึกคัก ด้วยการเปิดตัว “SEA Games Travel Guide” และเทมเพลตเชียร์ซีเกมส์ เชื่อมประสบการณ์ชมกีฬากับการท่องเที่ยวไทยอย่างสร้างสรรค์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในการร่วมชมและเชียร์การแข่งขันซีเกมส์ในประเทศไทย


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568 ถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคที่สะท้อนศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของคนไทย ขณะเดียวกันยังคงรักษารากเหง้าและเสน่ห์ความเป็นไทยไว้อย่างงดงาม ในโอกาสสำคัญนี้ ททท. ขานรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การแข่งขันซีเกมส์ โดยมุ่งเชื่อมโยงมิติการท่องเที่ยวเข้ากับบรรยากาศการแข่งขัน เพื่อสร้างกระแสความสนใจ และส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่จัดการแข่งขัน โดยจัดทำคู่มือท่องเที่ยวช่วงซีเกมส์ (SEA Games Travel Guide) พร้อม QR Code เชื่อมโยงสู่ Google Maps Saved Places รวมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดที่จัดการแข่งขัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น


ผู้ว่าการ ททท. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า SEA Games Travel Guide แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังสร้างสีสันและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการจัดทำเทมเพลตเชียร์ซีเกมส์ในรูปแบบฟิลเตอร์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram Filter SEA Games) ผสานองค์ประกอบการเชียร์กีฬาและเอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย โดยผู้สนใจสามารถใช้งานได้ผ่าน Instagram: 1672TravelBuddy ในหน้าไฮไลต์ ตลอดจนเผยแพร่วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในศูนย์สื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวที่ร่วมทำงานในพื้นที่จัดแข่งขัน รวมถึงประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ผ่าน KOLs และอินฟลูเอนเซอร์ และผลิตคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์เหล่านักกีฬาฮีโร่ของไทย เพื่อร่วมส่งกำลังใจและสร้างกระแสเชิงบวกสู่สังคมในวงกว้าง


สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์เด่น ๆ ใน SEA Games Travel Guide ที่ทาง ททท. แนะนำนั้นก็มี อาทิ วัดพระแก้ว วัดอรุณ พระใหญ่วัดปากน้ำ เซ็นทรัลเวิลด์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เขาชีจรรย์ ปราสาทสัจธรรม และสวนนงนุชพัทยา เป็นต้น

นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันในประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมถึงการตั้งบูทประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อสร้างบรรยากาศคึกคักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยนำเสนอคู่มือท่องเที่ยวช่วงซีเกมส์ ข้อมูลแนะนำ 60 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเจ้าภาพ และกิจกรรม Instagram Filter SEA Games เพื่อรับพัดที่ระลึก Amazing Thailand พร้อมกันนี้ ททท. ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ร่วมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาจาก 11 ประเทศ และมาร่วมสร้างประสบการณ์ ความประทับใจ และภาพจำครั้งใหม่ของอาเซียนไปด้วยกัน







