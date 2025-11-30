“AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025” หนุนไทยสู่ศูนย์กลาง Sports Tourism แห่งเอเชีย

บันทึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ไทยประกาศศักยภาพ “AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025” ดึงนักวิ่งทั่วโลกกว่า 48,000 คน สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,400 ล้านบาท หนุนไทยสู่ศูนย์กลาง Sports Tourism แห่งเอเชีย
เช้ามืดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริเวณศูนย์การค้ามาบุญครอง (MBK) การแข่งขัน “AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025” ได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัททรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยตัวนักวิ่งจากทั่วโลกบนเส้นทาง MBK – ท้องสนามหลวง
ในพิธีครั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้พระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกดลมแตรเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งทรงร่วมวิ่งในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร โดยทรงออกวิ่งอย่างสง่างามเคียงข้าง Mr. Eliud Kipchoge นักวิ่งมาราธอนระดับตำนานชาวเคนย่า ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก
การเสด็จร่วมวิ่งในครั้งนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อคนไทยทุกช่วงวัย อีกทั้งยังทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการสร้าง “Active Lifestyle” ในชีวิตประจำวัน
โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 26 นาที 40 วินาที พร้อมๆกับ เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย และแชมป์เมเจอร์ 11 สมัยท่ามกลางเสียงปรบมือ ยินดีและความปลาบปลื้มของนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ภายหลังเสด็จถึงเส้นชัย นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลที่ระลึก และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้ถวายเสื้อสามารถที่ระลึก
การแข่งขันปีนี้มีนักวิ่งจาก 86 พร้อมๆกับ เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย และแชมป์เมเจอร์ 11 สมัย พร้อมนักท่องเที่ยวต่างชาติเกินกว่า 8,000 คน คิดเป็นอัตราเติบโตมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมผู้ติดตามกว่า 10,000 คน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท กระจายรายได้สู่ภาคบริการ โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ อย่างทั่วถึง
การจัดงานครั้งนี้ตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการยกระดับ Sports Tourism ตามแนวทาง “Value over Volume” และแนวคิด “Amazing Thailand, Amazing Sports Experiences” ผสานพลังของกีฬา กับการท่องเที่ยวและเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครสู่การเป็น “Active City for All” เมืองท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยสุขภาพ กีฬา และคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งเอเชีย ด้วยภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
