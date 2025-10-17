xs
‎ททท. เร่งกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งท้ายปีกับ Amazing Thailand Passport Privileges ‎มอบสิทธิพิเศษพร้อมความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว กระตุ้นรายได้ท่องเที่ยวไทยเติบโตช่วงไฮซีซัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เช้าวันนี้ (17 ตุลาคม 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ เปิดตัว โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges มอบของที่ระลึก ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันรายได้ท่องเที่ยว‎พร้อมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมีนายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม รองประธาน‎สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางพาณินี ไชยสระแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ‎ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและตัวแทนนักท่องเที่ยว เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องโถง ‎ธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

‎นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. เร่งดำเนินมาตรการ‎ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นการเดินทางและ‎การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านสิทธิพิเศษและแคมเปญทางการตลาด (Grand Privilege) เพื่อเร่งการฟื้น‎ตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 จึงได้ดำเนินโครงการ Amazing Thailand ‎Passport Privileges ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการ‎ด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทยกว่า 300 สถานประกอบการ รวมถึงมอบของที่ระลึกที่ได้ ‎แรงบันดาลใจจาก 5 Must Do in Thailand ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือน‎พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย

‎ ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่าโครงการ ‎“Amazing Thailand Passport Privileges จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถ‎กระจายรายได้ไปยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน พร้อมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับการท่องเที่ยว‎ไทย และคาดว่าการดำเนินโครงการจะสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges ในปีนี้เติมความพิเศษ ด้วย 2 กิจกรรมไฮไลต์ดังนี้ 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการ‎ด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทยกว่า 300 สถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร‎โรงแรมที่พัก และศูนย์การค้า 

นอกจากนี้ยังสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่าน กิจกรรม ‎“Amazing Bag” ของขวัญแห่งความทรงจำแบบไทยที่คัดสรรของที่ระลึก (Lucky Gift) จากชุมชนทั่วไทย‎ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก 5 Must Do in Thailand ได้แก่ Must Taste มะม่วงไทยอบแห้ง Must Try พวงกุญแจ‎นักมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ของไทย Must Buy สินค้าจากผ้าไทยหัตถกรรมไทย กระเป๋าย่ามผ้าไทย ผ้าพันคอผ้า‎ไทย จังหวัดสกลนคร หมวกผ้าไทย จังหวัดแพร่ Must Seek สินค้าที่สื่อถึงวิถีชีวิตของคนไทย พวกกุญแจตุ๊กตา‎ไดโนเสาร์จากผ้าขาวม้าทอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พวงกุญแจนาคกี้ จังหวัดบึงกาฬ พวงกุญแจพู่ ลายชาติพันธุ์ จังหวัด‎เชียงราย Must See เป็นของที่ระลึกจากการแสดงศิลปะไทย อย่างพวงกุญแจตัวละครโขน พวงกุญแจผีตาโขน‎จังหวัดเลย พร้อมลุ้นรับ Lucky Bag ของรางวัลจากพันธมิตรทางการท่องเที่ยว มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

‎สำหรับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพียงนักท่องเที่ยวแสดงหนังสือเดินทาง ณ บูทกิจกรรม‎ณ 3 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน‎นานาชาติภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 จะได้รับของที่ระลึก Amazing Bag ‎ทันที จากนั้นสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับ Voucher ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าและบริการ‎ด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทย และสามารถนำไปใช้ได้ในสถานประกอบการที่เข้าร่วม‎โครงการกว่า 300 แห่ง

‎ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Amazing Thailand Passport Privilegesได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org 

































