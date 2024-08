การบินไทย จับมือ ททท.มอบโปรฯส่วนลด กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในปท.ช่วงฤดูฝน

การบินไทย ผนึกกำลังร่วมกับ ททท. จัดโครงการ “ Amazing Thailand with THAI” กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน เน้นเมืองน่าเที่ยว มอบโปรฯส่วนลด 4 เส้นทาง " อุบลราชธานี / อุดรธานี / เชียงใหม่ เพื่อเดินทางต่อไปลำพูน ลำปาง และสงขลา" ช่วง ส.ค. - ก.ย. 2567 คาดเดินทางกว่า 25,000 คนนายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยในฐานะพันธมิตรและเป็นสายการบินที่ให้บริการเส้นทางในประเทศ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศด้วยการบินไทย โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกรีนซีซั่น จึงได้ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Thailand with THAI โดยได้เลือกเส้นทางบินยอดนิยมภายในประเทศ 4 เส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปสู่เมืองน่าเที่ยวในแต่ละภูมิภาคได้ และมอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารราคาพิเศษให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567 นี้โครงการ “Amazing Thailand with THAI” มอบโปรโมชั่นส่วนลดค่าบัตรโดยสารพิเศษ เส้นทางการบินภายในประเทศ 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ให้บริการ 35 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ราคาไป-กลับ เริ่มต้น 2,700 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ -อุบลราชธานี ให้บริการ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ราคาไป - กลับ เริ่มต้น 2,600 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ - อุดรธานี ให้บริการ 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ราคาไป-กลับ เริ่มต้น 2,560 บาท และเส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ให้บริการ 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ราคาไป - กลับ เริ่มต้น 3,060 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราว และประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำในเมืองน่าเที่ยว ผ่าน Influencer/ KOL มุ่งเน้นเส้นทางสายศรัทธาตามกระแสความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อ เรียนรู้วิถีชีวิต สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ลิ้มรสอาหาร และการแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวในการออกเดินทางสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งใหม่ในเมืองน่าเที่ยว โดยคาดว่าโครงการจะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 25,000 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการ “Amazing Thailand with THAI” มูลค่าไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท (ผู้สนใจสามารถตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com)นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาลที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที...ที่เที่ยวไทย” โดยจับมือกับการบินไทย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายตัวจากเมืองหลักเชื่อมไปสู่เมืองน่าเที่ยว เส้นทางเชียงใหม่ เชื่อมเมืองน่าเที่ยวลำพูน ลำปาง เส้นทางหาดใหญ่ เชื่อมเมืองน่าเที่ยวพัทลุง และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เส้นทางเมืองน่าเที่ยวอุบลราชธานี อุดรธานี เชื่อมโยงเมืองน่าเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมากขึ้นในช่วงฤดูฝน