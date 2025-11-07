ก.ท่องเที่ยวฯ – ททท. ปลุกกระแสไฮซีซั่น “Amazing Thailand Passport Privileges” แย้มรอยยิ้มจากไทย สู่หัวใจนักเดินทางทั่วโลก

การเดินทางทุกครั้งเริ่มต้นด้วย “ความรู้สึก” และสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวได้รับเมื่อมาถึงประเทศไทย คือ “รอยยิ้ม” รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี ความอบอุ่น และความประทับใจ ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ยากจะลืม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “Amazing Thailand Passport Privileges” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นางประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย ที่ปรึกษา 10 ฝ่ายบริการลูกค้า สายปฏิบัติการ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพลตำรวจตรี คธาธร คำเที่ยง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ พร้อมมอบ “AMAZING BAG” ของขวัญแห่งความทรงจำที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย
“Amazing Thailand Passport Privileges” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Privilege Beyond Expectation” ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดเชิงรุกของ ททท. ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางเหนือความคาดหมาย
และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไฮซีซั่น แนวทางนี้สะท้อนถึงทิศทางใหม่ของ ททท. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Value over Volume” โดยมุ่งเน้นการสร้าง “คุณภาพและคุณค่า” มากกว่าจำนวนผู้เดินทางเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความเป็น “Quality Destination” ของเอเชีย
ภายใต้กิจกรรมนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสเสน่ห์ของไทยผ่าน “Amazing Bag” ซึ่งบรรจุของที่ระลึกจากชุมชนทั่วประเทศ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากแนวคิด “5 Must Do in Thailand”
• Must Taste: มะม่วงอบแห้งรสหวานละมุนจากผลไม้ไทย
•Must Try: พวงกุญแจนักมวยไทย สัญลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้และพลังใจ
•Must Buy: กระเป๋าย่ามและผ้าพันคอจากผ้าไทยทอมือจังหวัดสกลนครและแพร่
•Must Seek: พวงกุญแจตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้าขาวม้า จังหวัดกาฬสินธุ์ และพวงกุญแจลายชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย
•Must See: ของที่ระลึกจากศิลปะการแสดงไทย เช่น ตัวละครโขนและผีตาโขน จังหวัดเลย
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลดจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และร่วมลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของโครงการฯ ตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 2,500 คน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ต่างชื่นชม “Amazing Bag” ว่าเป็นของที่ระลึกที่สะท้อนเสน่ห์ไทยได้อย่างลงตัว พร้อมประทับใจกับรอยยิ้มและความอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดต้อนรับ
เสียงสะท้อนเหล่านี้ตอกย้ำถึงพลังของ “รอยยิ้มไทย” (Thailand Smiles with You) ซึ่งไม่เพียงสร้างความสุขให้แก่นักเดินทาง แต่ยังส่งต่อภาพลักษณ์ประเทศในฐานะ “ดินแดนแห่งความสุขและมิตรไมตรี” ที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกด้วยหัวใจ
ททท. เชื่อว่า “จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ดี” คือโอกาสในการสร้างความทรงจำที่ยั่งยืน และทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวได้รับ “ของขวัญจากไทย” คือการได้รับ “เรื่องราวจากหัวใจของคนไทย” ที่ส่งต่อจากชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับโลก
“Amazing Thailand Passport Privileges” จึงไม่ใช่เพียงการมอบของที่ระลึก แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย ทั้งในมุมของการตลาด การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการยกระดับแบรนด์ “Amazing Thailand” ให้โดดเด่นในเวทีโลก
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพียงแสดงหนังสือเดินทางเพื่อรับ “Amazing Bag” ได้ทันทีที่บูทกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง / ภูเก็ต วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tourismthailand.org/amazingthailandpassportprivileges