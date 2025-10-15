ททท.เปิดตัว "ลิซ่า" เป็น 'Amazing Thailand Ambassador' โปรโมตท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศว่า "ลิซ่า" ลลิษา มโนบาล ได้ตอบรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทย "Amazing Thailand Ambassador" เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนํา เสริมพลังโปรโมตการท่องเที่ยวไทยปี 2569
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การร่วมงานกับ "ลิซ่า" ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์ ความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของเมืองไทยในมุมมองใหม่ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมค้นพบไปพร้อมกันกับ Amazing Thailand
ทั้งนี้ ททท. มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Quality Leisure Destination) และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสร้างความทรงจําที่มีคุณค่าและไม่รู้ลืมในทุกย่างก้าวของการเดินทาง
บทบาท "Amazing Thailand Ambassador" ของ "ลิซ่า" ลลิษา มโนบาลในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยผลงานและความสำเร็จของเธอที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ เธอยังเป็นเสียงอันทรงพลังที่จะบอกเล่าเรื่องราวของความงดงามและเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การที่ ททท. พร้อมทั้งแบรนด์ "Amazing Thailand" ได้ร่วมงานกับ "ลิซ่า" ในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงความอบอุ่นและความไมตรีจิตของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติว่า ประเทศไทย คือจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่จะสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน
ททท. จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยและพร้อมใจเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเผยแพร่ความงดงามของประเทศไทย ประกาศความภาคภูมิใจและส่งต่อความเป็นไทยไปพร้อมกับ "ลิซ่า" ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ร่วมกัน