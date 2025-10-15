ททท.เปิดตัว “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador โปรโมตประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก

ททท. ประกาศเปิดตัว “ลิซ่า” ในบทบาท Amazing Thailand Ambassador ในปี พ.ศ.2569 หวังสร้างอิมแพกต์ระดับโลก ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เวทีสากล
นับเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สะเทือนวงการท่องเที่ยวไทยวันนี้ เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศว่า “ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล” ตอบรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทย “Amazing Thailand Ambassador” เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2569
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า “การร่วมงานกับ “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์ ความหลากหลาย และความมหัศจรรย์ของเมืองไทยในมุมมองใหม่ ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมค้นพบไปพร้อมกันกับ Amazing Thailand
ททท. มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ และปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่น สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Quality Leisure Destination) และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ที่อยากเดินทางมาสร้างความทรงจำที่มีคุณค่า และไม่รู้ลืมในทุกย่างก้าวของการเดินทาง
ทั้งนี้ การที่ ททท. พร้อมทั้งแบรนด์ “Amazing Thailand” ได้ร่วมงานกับ “ลิซ่า” ในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงความอบอุ่นและความไมตรีจิตของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติว่า “ประเทศไทย” คือจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่จะสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน
