"แอร์เอเชีย" เปิดบินตรง 'ภูเก็ต-ปีนัง' 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

แอร์เอเชียเสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายอาเซียนเปิดบินตรง ภูเก็ต-ปีนัง ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ พร้อมราคาเริ่มต้น 1690 บาทต่อเที่ยวบิน
แอร์เอเชีย มาเลเซีย (รหัสเที่ยวบิน AK) เปิดเส้นทางเชื่อมโยงอาเซียนเส้นทางบินใหม่ล่าสุด ภูเก็ต-ปีนัง พร้อมให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์-พุธ-ศุกร์-อาทิตย์) เริ่มเที่ยวบินแรกตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้ แอร์เอเชียมอบโปรโมชันราคาพิเศษรวมทุกอย่าง เริ่มต้นที่ 1,690 บาทต่อเที่ยว* จองได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8-21 ธันวาคม 2568 เพื่อใช้เดินทางระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 24 ตุลาคม 2569 จองเลยที่ AirAsia MOVE และ airasia.com
ดาโต๊ะ กัปตัน ฟาเรห์ มัซปุตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของแอร์เอเชีย มาเลเซีย กล่าวว่า แอร์เอเชียยังคงส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการเชื่อมต่อจุดหมายปลายทางสำคัญเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆ ของแหล่งนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันชาวไทยยังเดินทางมาท่องเที่ยวปีนังเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2568 แอร์เอเชียได้ขนส่งผู้โดยสารระหว่างปีนัง-กรุงเทพ มากถึง 2 แสนคน จึงทำให้เราพิจารณาเปิดเส้นทางปีนัง-ภูเก็ต ใหม่นี้ โดยเชื่อว่าจะยิ่งส่งเสริมให้การเดินทางระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น โดยมีแอร์เอเชียเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตดังกล่าว
“ปีนังเป็นถือเป็น 1 ใน 5 ฐานปฏิบัติการหลักของแอร์เอเชียในมาเลเซีย มีบริการเส้นทางบินตรงไปยัง 12 เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้วยเส้นทางปีนัง–ภูเก็ตใหม่นี้จะยิ่งเพิ่มความหลากหลายให้กับปีนัง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก ในราคาคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วอาเซียน”
ทั้งนี้ ปีนังถือเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคที่สำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่อง Street food ที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ และสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวา ขณะที่ภูเก็ตเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องชายหาด ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเสน่ห์ของไลฟ์สไตล์ที่มีสีสัน การให้บริการเที่ยวบินตรงปีนัง–ภูเก็ตจะเชื่อมโยงจุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเหล่านี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งการเดินทางเพื่อพักผ่อนและการแพทย์ที่น่าสนใจ มอบความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และทางเลือกที่มากขึ้นให้กับนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความต้องการตลอดทั้งปีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสองทาง
*ราคาเริ่มต้นทั้งหมดสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวเท่านั้น รวมถึงค่าบริการผู้โดยสาร ค่าบริการตามกฎระเบียบ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
