แอร์เอเชียเปิดบินตรงข้ามภาค “เชียงใหม่-อุดรธานี” เชื่อมเหนือ-อีสานเริ่มบิน 1 ธ.ค. 2568

แอร์เอเชียเปิดบินตรงข้ามภาค “เชียงใหม่-อุดรธานี” เริ่มต้น 999 บาทต่อเที่ยวบิน! เชื่อมเหนือ-อีสานบินสะดวกยิ่งขึ้น จองได้เลย..เริ่มบิน 1 ธ.ค. 2568 นี้
แอร์เอเชีย เปิดบินตรงข้ามภาคเส้นทางใหม่ “เชียงใหม่-อุดรธานี” 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เชื่อมเหนือ-อีสาน เเละเดินทางต่อสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงประเทศลาวได้ประหยัดเเละสะดวกยิ่งขึ้น บินคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท สำรองที่นั่งราคาโปรโมชั่นได้ตั้งเเต่ วันที่ 3-31 ตุลาคม 2568 เดินทางได้ตั้งเเต่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ 1 ธันวาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568
ทั้งนี้แอร์เอเชีย ตอกย้ำแนวคิด บินสะดวก ตรงเวลา มีเส้นทางบินครอบคลุมสุดในไทย รวมทั้งบินข้ามภาคมากที่สุด พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ทั้งการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 16 สมัยซ้อนจากสกายเเทรกซ์ และการมีสถิติความตรงต่อเวลาสูงสุดในประเทศไทยในปีที่่ผ่านมา โดยติด 5 อันดับเเรกตรงเวลาที่สุดในเอเชียเเปซิฟิก จากการจัดอันดับโดย Cirium
นายสุรพันธ์ หอมขจร ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงปลายปีเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญของไทย โดยทั้งเชียงใหม่เเละอุดรธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งสำหรับชาวไทยและต่างชาติ การเปิดเส้นทางบินข้ามภาค “เชียงใหม่-อุดรธานี” ของเเอร์เอเชีย ถือเป็นเส้นทางข้ามภาคลำดับที่ 7 ของฐานปฏิบัติการบินเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทุกคน โดยแอร์เอเชียให้บริการด้วยเครื่องบินในตระกูลแอร์บัส A320 จำนวน 180 ที่นั่ง และให้บริการ 4 วัน ต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกเเละกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดได้อย่างดี
“สำหรับชาวเชียงใหม่ถือเป็นโอกาสดีในการบินสะดวกง่ายขึ้นสู่อุดรธานี หรือเเม้เเต่การเชื่อมต่อไปที่ประเทศลาว ผ่านเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเดินทางใหม่ๆ ในขณะที่ชาวอุดรธานีสามารถบินตรงเยี่ยมชมเมืองเชียงใหม่ได้ในช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดเช่นกัน” นายสุรพันธ์กล่าว
ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียมีเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ สู่ 9 เส้นทาง ภายในประเทศ ได้เเก่ กรุงเทพฯ (ทั้งสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง) ขอนแก่น หัวหิน กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และเส้นทางใหม่สู่ อุดรธานีรวมทั้งบินตรง 3 เส้นทาง ระหว่างประเทศ สู่ฮานอย ไทเป และซัปโปโร(แวะรับส่งผู้โดยสารที่ไทเป)