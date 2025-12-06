xs
แอร์เอเชีย เปิดยอดขนส่งสิ่งของบริจาคสู่"หาดใหญ่ นราธิวาส" ตลอด 10 วัน กว่า 98,000 กิโลกรัม!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



แอร์เอเชีย ขนส่งความห่วงใยคนไทยสู่ผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ นราธิวาส เผยยอดขนส่งสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานพันธมิตร ตลอด 10 วัน กว่า 98,000 กิโลกรัม!

กรุงเทพ 4 ธันวาคม 2568 สายการบินแอร์เอเชียเผยสถิติยอดขนส่งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ที่ขนส่งกับเที่ยวบินของแอร์เอเชีย จากดอนเมือง เชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ ตรงถึงหาดใหญ่เเละนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568-3 ธันวาคม 2568 รวม 10 วันล่าสุด รวมมากกว่า 98,000 กิโลกรัม (98 ตัน) พร้อมขยายมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีเเละเก็บยอดวงเงินเครดิต สำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าออกหาดใหญ่เเละนราธิวาส จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและมีความจำเป็น

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินแอร์เอเชียได้เป็นสื่อกลางส่งต่อความห่วงใยเเละปรารถนาดีจากคนไทยทั่วภูมิภาค ส่งตรงถึงชาวหาดใหญ่เเละนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยครั้งใหญ่ ผ่านการเปิดโครงการรับขนส่งสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเเละเอกชน ทั้งจากดอนเมือง เชียงใหม่ (ผ่านการรับบริจาคจากท่าอากาศยานเชียงใหม่) เเละการส่งเเบบ Fly Thru(ต่อเที่ยวบิน) จากภูมิภาคต่างๆ อาทิ ขอนแก่น พิษณุโลก อุดรธานี บุรีรัมย์ เป็นต้น สะท้อนถึงความห่วงใยของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันในช่วงที่ยากลำบาก และแอร์เอเชียก็พร้อมใช้จุดเเข็งด้านการขนส่งสนับสนุนภารกิจครั้งนี้

“ทั้งพี่น้องพนักงานของเรา และชาวหาดใหญ่ สงขลา นราธิวาส เเละภาคใต้หลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบหนักจากอุทกภัยที่รุนเเรงต่อเนื่อง ทั้งนี้ตลอดสถานการณ์เที่ยวบินของเรายังคงให้บริการตามปกติพร้อมเพิ่มภารกิจสำคัญในการเป็นผู้ขนส่งสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆอย่างดี และตอนนี้สถานการณ์อยู่ในช่วงการฟื้นฟู ซึ่งเรายังยินดีในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ต่อไปต่อเนื่อง” นายสันติสุขกล่าว


นอกจากนี้ แอร์เอเชียยังร่วมเป็นพันธมิตรกับ “มูลนิธิกระจกเงา” ในช่วงการฟื้นฟูหลังอุทกภัย โดยสนับสนุนบัตรโดยสารสำหรับอาสาสมัครบินไปขัดล้างบ้านผู้ประแสบอุทกภัยภาคใต้ ตั้งเเต่ 29 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2568 รวม 150 ที่นั่งไป-กลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิกระจกเงา โทร. 063-931-6340 และ 061-909-1840

ปัจจุบันแอร์เอเชีย มีเส้นทางบินตรงเข้าออกหาดใหญ่(HDY) จากดอนเมือง(DMK) 7 เที่ยวบินต่อวัน สุวรรณภูมิ(BKK) 2 เที่ยวบินต่อวัน เชียงใหม่(CNX) 2 เที่ยวบินต่อวัน กัวลาลัมเปอร์(KUL) 1 เที่ยวบินต่อวัน และเส้นทางบินตรงเข้าออกนราธิวาส(NAW) จากดอนเมือง(DMK) 2 เที่ยวบินต่อวัน และสุวรรณภูมิ(BKK) 1 เที่ยวบินต่อวัน ด้วยบัตรโดยสารราคาประหยัด เที่ยวบินตรงเวลา และมาตรฐานการยอมรับระดับโลก





