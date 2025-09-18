ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สยายปีกเส้นทางใหม่สู่ 3 ภูมิภาคในเอเชีย “ อัลมาตี,เซนได , ริยาด”

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สยายปีก 3 เส้นทางใหม่! 3 ภูมิภาคในเอเชีย บินตรงสู่ อัลมาตี (คาซัคสถาน) เซนได (ญี่ปุ่น) ริยาด (ซาอุดีอาระเบีย) เริ่มเที่ยวบินเเรก 1 ธันวาคม 2568
วันที่ 17 กันยายน 2568 ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พาบินไกลสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ 3 เส้นทางอันตื่นตาตื่นใจ รับฤดูกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปี บินตรงจากดอนเมือง(DMK) สู่ อัลมาตี(ALA) ประเทศคาซัคสถาน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์และอาทิตย์ เซนได(SDJ) ประเทศญี่ปุ่น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์และอาทิตย์ และริยาด(RUH) ประเทศซาอุดีอาระเบีย 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์เเละอาทิตย์ พร้อมให้บริการด้วยเครื่องบินเเบบเเอร์บัส เอ330 สำรองที่นั่งได้เเล้วตั้งเเต่วันนี้ผ่านแอป AirAsia MOVE และ www.airasia.com เส้นทางสู่อัลมาตีเเละเซนได เริ่มให้บริการเที่ยวบินเเรก 1 ธันวาคม 2568 เส้นทางริยาดเริ่ม 2 ธันวาคม 2568
นางภัทรา บุศราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สามารถเปิด 3 เส้นทางบินใหม่ได้พร้อมๆ กัน บินสู่ 3 ภูมิภาค ทั้งเอเชียกลาง เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออกกลาง จากเดิมที่แอร์เอเชียเป็นผู้เชี่ยวชาญเส้นทางบินญี่ปุ่นตัวจริง เราได้เพิ่มอีกเส้นทางบินตรงสู่ “เซนได” เป็นเส้นทางที่ 7 ทำให้แอร์เอเชียมีเส้นทางบินเชื่อมไทยและญี่ปุ่นมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นครั้งเเรกในการเปิดตลาดใหม่สู่ “อัลมาตี” ประเทศคาซัคสถาน ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และครั้งเเรกในการเปิดบินตรงสู่เมือง “ริยาด” ประเทศซาอุดีอาระเบีย ของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย
“กลยุทธ์ของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ต่อจากนี้ คือ การเปิดเส้นทางที่มีศักยภาพในภูมิภาคการบินใหม่ๆ ที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการบินสู่ตะวันออกกลาง ซึ่งเหมาะกับการบินด้วยเครื่องแอร์บัส A330 ของเรา ทั้งนี้นอกจากการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับชาวไทยแล้ว ยังเชื่อมั่นว่าการเปิด 3 เส้นทางบินใหม่ จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวนานาชาติเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศไทยช่วงปลายปีได้อย่างดี” นางภัทรากล่าว
ทั้งนี้ “เซนได” เป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในภูมิภาคโทโฮคุ ที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง “อัลมาตี” เป็นประตูสู่เอเชียกลาง โดยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในคาซัคสถานและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าที่เต็มไปด้วยภูเขาหิมะ อากาศเย็นสบายตลอดปี ธรรมชาติอันตระการตาที่ให้ฟีลยุโรป และมีวัฒนธรรมผสมผสานยุโรปกับเอเชีย ในขณะที่ “ริยาด” เป็นเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มีมรดกโลกท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ตึกระฟ้าทันสมัยคู่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นเมืองการค้าการลงทุนสำคัญ โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “World Expo 2030” ในปี 2573
โดยภายในปี 2568 ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์พร้อมให้บริการด้วย 10 เส้นทางบินตรงจากดอนเมือง(DMK) สู่ โตเกียว (NRT) โอซาก้า (KIX) นาโกย่า (NGO) ซัปโปโร (CTS) ประเทศญี่ปุ่น โซล (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ เดลี(DEL) ประเทศอินเดีย เซี่ยงไฮ้ (PVG) ประเทศจีน และเส้นทางใหม่ อัลมาตี (ALA) ประเทศคาซัคสถาน เซนได(SDJ) ประเทศญี่ปุ่น ริยาด(RUH) ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีเเผนรับเครื่องบินแอร์บัส A330 ใหม่จำนวน 2 ลำประจำการฝูงบินในไตรมาสที่ 4 รวมฝูงบินเป็น 11 ลำ ณ สิ้นปี