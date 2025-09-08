ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ บุกตลาดใหม่ บินตรง “อัลมาตี” คาซัคสถาน แบบฟรีวีซ่า บินไฟลต์แรก 1 ธ.ค. 68

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ บุกตลาดใหม่ บินตรง “อัลมาตี” คาซัคสถาน! บินสะดวกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไม่ต้องขอวีซ่า ราคาเริ่มต้น 6,690 บาท ให้บริการเที่ยวบินแรก 1 ธันวาคม 2568
วันที่ 8 กันยายน 2568 - ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เปิดเส้นทางบินใหม่ล่าสุด กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน บุกตลาดเอเชียกลางเป็นครั้งแรก พร้อมกับราคาโปรโมชันสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 6,690 บาทต่อเที่ยวบิน สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8-21 กันยายน 2568 เพื่อใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2569 ชวนคนไทยสัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบฟรีวีซ่า พบกับธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ให้ฟีลยุโรป สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมสุดอลังการ และอากาศสุดหนาวเย็นตลอดปี พร้อมให้บริการแบบเที่ยวบินประจำ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) เริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 จำนวน 367 ที่นั่ง
นางภัทรา บุศราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า การเปิดเส้นทางบินใหม่นี้เป็นการเปิดตลาดไปสู่เอเชียกลางของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ครั้งแรก ถือเป็นเส้นทางที่ท้าทาย และมีจุดที่น่าสนใจ น่าค้นหาไม่แพ้กัน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่คนไทยยังไม่คุ้นเคย แต่อัลมาตีถือเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่รอให้นักเดินทางชาวไทยไปสัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางใหม่ๆ พร้อมไปพักผ่อนในภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสบาย
“การขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ๆ ถือเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้างขึ้น จากเดิมที่ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เราเป็นตัวจริงเรื่องบินญี่ปุ่นและเกาหลีมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่การเดินทางใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น ในราคาที่คุ้มค่า จับต้องได้ อัลมาตีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมให้ชาวไทยออกไปค้นหาความสวยงาม สร้างความทรงจำด้านการท่องเที่ยวที่น่าประทับใน โดยไม่ต้องขอวีซ่า” นางภัทรากล่าว
ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2568 ที่ผ่านมากลุ่มแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-อัลมาตี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ การเพิ่มกรุงเทพฯ เป็นฮับที่สองในการเชื่อมต่อสู่คาซัคสถานครั้งนี้นับเป็นการเร่งกลยุทธ์ของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ในการขยายสู่ตลาดใหม่ พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของกลุ่มแอร์เอเชียทั่วเอเชีย
สำหรับเมืองอัลมาตี เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถาน เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัว มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี ทั้งทะเลสาบอัลมาตี (Big Almaty Lake) ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ ชารินแคนยอน หุบเขาสีแดงที่เกิดจากการทับถมละอองลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อเจอการกัดกร่อนจากลมและน้ำจึงทำให้ภูเขามีลวดลายและรูปทรงแปลกตา สกีรีสอร์ตแห่งชิมบุลลักซ์ ที่เปิดให้เล่นสกีได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคม
นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อย่างมหาวิหารเซนต์คอฟ แลนด์มาร์กยอดนิยม เป็นอาสนวิหารของศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอัลมาตี พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง เป็นเหมือนศูนย์รวมทุกเรื่องราวของประเทศคาซัคสถาน ตลาดกรีนบาซาร์ ตลาดเก่าแก่กลางเมือง ที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน เป็นต้น
ปัจจุบันไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มีเครื่องบินประจำฝูงบิน 9 ลำ ให้บริการเส้นทางบินตรง 7 เส้นทาง จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ โตเกียว โอซากา นาโกยา ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เดลี ประเทศอินเดีย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และเส้นทางบินใหม่ล่าสุดสู่อัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน เป็นเส้นทางที่ 8