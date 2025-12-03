ต้อนรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ชวนลิ้มรสเมนูพิเศษ ที่ “ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” และ “ฮ่องกง คาเฟ่”

สองร้านอาหารเครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ต้อนรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ชวนลิ้มรสเมนูพิเศษ “Sunday Roast” และ "ข้าวมันไก่ไหหลำต้นตำรับ"
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอแนะนำสองร้านอาหารในเครือ ตั้งอยู่ ภายใน ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 เชิญชวนผู้ร่วมงานมหกรรมยานยนต์ลิ้มรสเมนูพิเศษจากสองร้านดัง “ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” และ “ฮ่องกง คาเฟ่” นำเสนอทั้งอาหารตะวันตกและอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงต้นตำรับ พร้อมส่วนลดพิเศษฟรี!สำหรับสมาชิกอิมแพ็คแฟมิลี่ ราคาเริ่มต้นเพียง 40–850 บาท โดยร้าน "ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" เปิดให้บริการเมนูโปรโมชันระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 ส่วนร้าน"ฮ่องกง คาเฟ่" ให้บริการเมนูโปรโมชันตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ผู้มาเยือนได้อิ่มอร่อยควบคู่ไปกับการเยี่ยมชมงานอย่างเต็มอิ่ม
เริ่มจากร้านที่ 1 "ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" ร้านอาหารและผับสไตล์ไอริช เชิญชิมเมนูใหม่ "Sunday Roast" ปรุงอย่างพิถีพิถัน ได้แก่
1. Sunday Roast Chicken (Half) ไก่อบครึ่งตัว หนังกรอบ เนื้อนุ่ม เสิร์ฟพร้อมยอร์กเชียร์พุดดิ้ง มันฝรั่งบด ผักสดตามฤดูกาล น้ำเกรวี่เข้มข้น และซอสเฉพาะของร้าน จากราคา 420 บาท เหลือเพียง 350 บาท
2. Sunday Roast Prime Rib (Australian Beef) เนื้อริบอายออสเตรเลียคุณภาพเยี่ยม นุ่มละลายในปาก พร้อมเครื่องเคียงในแบบดั้งเดิม จากราคา 950 บาท เหลือเพียง 850 บาท
ให้บริการเมนูโปรโมชันระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568
ร้านฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00–24.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-833-4288
เฟซบุ๊ก: Flann O’Brien’s Irish Pub เว็บไซต์: www.flann-obriens.com
ร้านที่ 2 ขอแนะนำความอร่อย ที่ "ฮ่องกง คาเฟ่" ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงจานด่วน รังสรรค์เมนูไหหลำแท้สูตรดั้งเดิม นำเสนอ
– ชุดข้าวมันไก่ไหหลำ เสิร์ฟไก่ต้มเนื้อนุ่ม หนังบางใส ตัดด้วยข้าวมันหอมกรุ่นเรียงเม็ด ซุปใสปรุงอ่อน ๆ กลมกล่อม พร้อมน้ำจิ้ม 2 รส ทั้งเต้าเจี้ยวไหหลำสูตรเฉพาะและน้ำจิ้มขิงต้นหอมสูตรฮ่องกง เสริมรสชาติให้ลงตัวจนแทบละลายในปาก ราคาเพียง 199 บาท
– เนื้อไก่ต้มไหหลำ เนื้อแน่นกำลังดี ชุ่มฉ่ำปลายลิ้น ปรุงด้วยวิธีโบราณที่ซึมซับรสแท้ของไก่โดยไม่ปรุงแต่งเกินจำเป็น ขนาด S ราคา 239 บาท และขนาด M ราคา 399 บาท
– ข้าวมันเสิร์ฟพร้อมซุปใส ข้าวมันหอมอบอวลจากน้ำสต๊อกไก่ เคี้ยวนุ่มกำลังดี จับคู่กับซุปใสที่เคี่ยวจนรสเข้มแต่ละเมียดลิ้น ราคาเพียง 40 บาท
ทุกจานถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งอาหารไหหลำที่แท้จริง ผ่านรสชาติอันอ่อนโยน ละมุนลิ้น แต่ลึกซึ้งจนยากจะลืม เหมาะสำหรับผู้แสวงหารสอาหารจีนแท้จริงในบรรยากาศคึกคักของฟู้ดเอเทรี่ยม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ให้บริการเมนูโปรโมชันตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
ร้านฮ่องกง คาเฟ่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 - 21.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-833-4044
ผู้สนใจสามารถแวะลิ้มลองทั้งสองร้านระหว่างร่วมชมงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อเพิ่มอรรถรสแห่งการพักผ่อนและความอร่อยได้อย่างครบครันภายในพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
