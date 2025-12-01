Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 อลังการแสงไฟบนสรวงสวรรค์นางฟ้า

Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 เทศกาลไฟประดับสุดยิ่งใหญ่ครั้งที่ 8 ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี
ปีนี้ ได้เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวกว่า 30 ไร่ ให้กลายเป็นสวนแห่งสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันวิจิตรตระการตาในธีม Fairy Dreams หรือ สรวงสวรรค์นางฟ้า โดยนำเสนอความเชื่อและความงดงามในแบบอัตลักษณ์ไทยผ่านผลงานออกแบบที่มีความสร้างสรรค์และน่าภาคภูมิใจของในฝีมือคนไทย
เทศกาลแสดงไฟ Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 – 3 พฤษภาคม 2569 โดยจะเริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.
