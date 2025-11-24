Griffith Foods SEA คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Recognition 2025 Bronze Level (ระดับทองแดง) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หรือ Griffith Foods SEA ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Recognition 2025 - Bronze Level (ระดับทองแดง) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025 โดยมีองค์กรสมาชิกกว่า 114 บริษัท เข้าร่วมการประเมินและรับรางวัลในปีนี้
รางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AMCHAM Corporate Impact Awards ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อยกย่ององค์กรที่สามารถผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการพัฒนาระบบงานและแนวปฏิบัติที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกในระยะยาว มากกว่ากิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะครั้งคราว
การได้รับรางวัลระดับทองแดงในปีนี้สะท้อนว่า กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ สามารถผ่านเกณฑ์สำคัญด้าน Corporate Social Impact ของ AMCHAM ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการแสดงผลลัพธ์ที่วัดได้จริงต่อสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินงาน
ความสำเร็จนี้ยังสอดคล้องกับ ปณิธาน 2030 (2030 Aspirations) ของ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่าน 3 เป้าหมาย ได้แก่ การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนร่วมกับพันธมิตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการขยายโอกาสสู่ตลาดใหม่และผู้บริโภคที่ยังเข้าไม่ถึง
การได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สอง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และตอกย้ำวิสัยทัศน์ “We Blend Care and Creativity to Nourish the World – เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร รางวัลจาก AMCHAM ในปีนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าโครงการของบริษัทสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่วัดได้จริง ทั้งด้านโภชนาการ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน บริษัทจึงพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบอาหารของประเทศไทยและภูมิภาคให้ก้าวสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น โดยยืนหยัดสร้างคุณค่าทางอาหารและความยั่งยืนให้กับผู้คนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)
บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาส่วนผสมอาหารระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนผสมอาหารที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการบริการอาหาร ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั่วโลก บริษัทเป็นพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยมีพันธกิจในการผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (Blend Care and Creativity to Nourish the World) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ผงปรุงรสและเครื่องเทศ ซอส น้ำสลัด แป้งชุบทอด ซุป และแป้งผสม ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ ค.ศ. 1919 และได้รับการเลือกใช้จากบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกมากมาย ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยครอบครัว Griffith Foods ทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนำเสนอรสชาติและวัตถุดิบที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน
เว็บไซต์บริษัท : www.griffithfoods.com/apac