“Song Wat Week 2025” เที่ยวทรงวาด ในคอนเซปต์ “Where Heritage Meets Creativity” 20-23 พ.ย. นี้

Song Wat Week 2025 บทใหม่ของทรงวาดกำลังจะเริ่มขึ้น... ภาพร่างแห่งความเคลื่อนไหว...จะค่อยๆ ถูกแต่งแต้มตลอดสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองในเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่ทุกสีสันจะเปล่งประกายเจิดจ้าที่สุดพร้อมกันวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2568
ขอเชิญคุณมาร่วมสำรวจและวาดสีสันเฉดใหม่ให้ทรงวาด ภายใต้แนวคิด "Where Heritage Meets Creativity" เรื่องราวเดิมอันล้ำค่าจะกลับมามีชีวิตชีวา และโลดแล่นไปกับพลังสร้างสรรค์แห่งยุคใหม่
สำหรับแนวคิด Where Heritage Meets Creativity” เมื่อเรื่องราวอดีต พบกับความสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวา เทรนด์การชุบชีวิตตึกเก่า (Adaptive Reuse) หรือการ 'ต่อยอดคุณค่า' ให้สถาปัตยกรรมเดิม กำลังปลุกเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าให้ตื่นขึ้น โดยเก็บจิตวิญญาณเดิมไว้ แต่เติมฟังก์ชันใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคสมัย
สิ่งนี้สอดรับกับเทรนด์การท่องเที่ยว ผลสำรวจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บอกว่าผู้คนหันมาสนใจการเที่ยวชุมชนถึง 93% ชอบการสำรวจแบบสบายๆ กว่า 64% และกระแส Bleisure (เที่ยวบวกงาน) ก็กำลังมาแรง... ซึ่ง "ทรงวาด" มีครบทุกอย่าง นี่จึงเป็นที่มาของธีม 'Where Heritage Meets Creativity นิยามใหม่ของการเล่าเรื่องที่มีชีวิต' ของ Song Wat Week 2025
เมื่อทุกบานประตูทั่วทั้งย่านจะเปิดต้อนรับ ให้คุณได้ดื่มด่ำกับศิลปะหลากแขนงที่คัดสรรมาอย่างดี ดนตรีที่คลอเคล้าไปในเทศกาล และลิ้มรสชาติอันโอชะของเรื่องเล่า เพื่อมาร่วมเป็นสักขีพยานของ "นิยามใหม่ของการเล่าเรื่องที่มีชีวิต"
ปักหมุดปฏิทินไว้ เรื่องราวบทใหม่กำลังรอให้คุณมาค้นพบ 20 - 23 พฤศจิกายนนี้ ที่ย่านทรงวาด ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
รายละเอียดเพิ่มเติม facebook.com/songwatweek
