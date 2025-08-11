“จตุพร” ผนึก กทม. ดัน “ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค” บูมเป็นแหล่งเช็กอินใหม่ ดึงดูดท่องเที่ยว

“จตุพร”จับมือกรุงเทพมหานคร (กทม.) ส่งเสริมและผลักดัน “ถนนทรงวาด” เป็น “Old Soul, New Style–ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค” ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ หวังเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่ต้องมาโดน ทั้งเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีวัด ศาลเจ้า มัสยิด และร้านค้าแบบโบราณและทันสมัยที่อยู่ร่วมกันแบบลงตัว
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นายชัยวัฒน์ รังษีภโนดร ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนายเกียรติวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ หัวหน้ากลุ่ม Made in Song Wat เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการ ทั้งรุ่นดั้งเดิมและรุ่นใหม่ และได้ใช้โอกาสนี้ หารือแนวทางการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ถนนทรงวาดย่านการค้าเก่ากรุงเทพฯ เป็น “Old Soul, New Style–ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค” ภายใต้นโยบาย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย ไทยเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจย่านการค้าเก่าให้คึกคัก ปั้นเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ทั้งอิ่มท้อง สบายตา พาเพลิดเพลิน และขณะเดียวกันได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง ไทย (วัด) จีน (ศาลเจ้า) อิสลาม (มัสยิดโบราณ) ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติด้วยความเต็มใจ และตื่นตาตื่นใจ
สำหรับถนนทรงวาด มีความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยปัจจุบันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาเช็กอินและชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์จีนผสมโคโลเนียล โดยอาคารเก่าแก่ที่ตั้งเรียงรายบนถนนทรงวาด นับเป็นเสน่ห์ย่านเมืองเก่าที่มีไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ รวมทั้งมัสยิดโบราณสไตล์ยุโรปอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีของชุมชนมุสลิม ด้วยระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของร้านอาหาร คาเฟ่ และแกลเลอรีจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันในย่านนี้ก็ยังคงมีบรรยากาศดั้งเดิมที่เป็นร้านขายของชำ เครื่องปรุง วัตถุดิบทำอาหาร ร้านขายเครื่องเทศ ถั่ว ธัญพืช ร้านขายซาลาเปาโบราณ เป็นต้น ทำให้ทรงวาดกลายเป็นย่านที่อดีตสร้างแรงบันดาลใจให้อนาคต เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบการค้ายุคดั้งเดิมและยุคใหม่อย่างลงตัว ซึ่งแต่ละร้านล้วนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
“ได้หารือกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ เตรียมปั้นถนนทรงวาดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และจุดเช็กอินที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมเก่า ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์เก๋ ๆ รวมทั้งแกลเลอรีงานอาร์ตที่สะท้อนตัวตนของถนนทรงวาดได้มาเยี่ยมชมและสัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าที่ราวกับได้ย้อนวันวานกลับไปหาอดีตที่รุ่งเรือง เป็น Old Soul, New Style – ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค ที่ทั้งอิ่มท้องและเสพงานศิลป์อย่างมีสไตล์ ขณะเดียวกันจะได้สัมผัสกับรูปแบบการค้าดั้งเดิมที่ประกอบธุรกิจโดยรุ่นก่อตั้งและทายาททางธุรกิจที่สืบทอดกิจการแต่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบการค้าขายแบบโบราณ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจย่านการค้าเก่าของกรุงเทพมหานครให้คึกคัก รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้าและบริการ เป็นการสร้างรายได้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการรุ่นดั้งเดิมและรุ่นใหม่ ในรูปแบบพี่เกื้อกูลน้อง และไม่ละทิ้งรากเหง้าความเป็นทรงวาด”นายจตุพรกล่าว
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนทรงวาด เช่น ภูมิทัศน์ ห้องน้ำ ความปลอดภัย และการจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะที่จอดรถ สร้างความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว และให้จัดทำแผนที่บอกสถานที่จำหน่ายสินค้า (Visitor Guide) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพรวมร้านค้าต่าง ๆ บนถนนทรงวาดอย่างชัดเจน และสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก ที่สำคัญแต่ละร้านต้องมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจน ในราคาที่สมเหตุสมผล สินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว คุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการตลอดแนวถนนทรงวาด
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวบนถนนทรงวาด ซึ่งจะได้พบกับความหลากหลายที่ลงตัว ยากที่จะหาพบได้ในสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยผู้ประกอบการทั้งรุ่นดั้งเดิมและรุ่นใหม่ล้วนเป็นมิตร พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และในช่วงนี้มีกิจกรรมพิเศษที่ถนนทรงวาด คือ งาน Awakening Song Wat 2025 ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมไฟและดิจิทัล 14 ชิ้น จัดแสดงทั้งสิ้น 12 จุด ตลอดแนวถนนทรงวาด ระหว่างวันที่ 8-17 ส.ค.2568 เวลา 17.00-23.00 น. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ถนนทรงวาดในช่วงแดดร่มลมตก ส่วนท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็สามารถใช้บริการร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนทรงวาด ตึกเก่าย่านถนนทรงวาดเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกไฮไลต์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด