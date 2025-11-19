xs
xsm
sm
md
lg

“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ณ สัทธา อุทยานไทย ชวนสัมผัสความงดงามในเทศกาลไฟประดับสุดยิ่งใหญ่ครั้งที่ 8 “Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” พร้อมร่วมน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สัทธา พร้อมใจภักดิ์ โดยงานนี้จะเนรมิตความงดงามด้วยแสงไฟนับล้านดวงถ่ายทอดศิลปะเปล่งประกายสู่เบื้องบนด้วยศิลปะของแสงไฟอันวิจิตรอลังการ

สำหรับปีนี้ งาน Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 จะมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างน่าประทับใจ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวกว่า 30 ไร่ ให้กลายเป็นสวนแห่งสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันวิจิตรตระการตาในธีม Fairy Dreams หรือ สรวงสวรรค์นางฟ้า โดยนำเสนอความเชื่อและความงดงามในแบบอัตลักษณ์ไทยผ่านผลงานออกแบบที่มีความสร้างสรรค์และภาคภูมิใจของฝีมือคนไทย


ความโดดเด่นของงานในปีนี้คือการจัดแสดงศิลปะและประติมากรรมที่สวยงามสะกดทุกสายตา ผลงานทั้งหมดถูกสร้างสรรค์โดยฝีมือของช่างท้องถิ่น ทีมงาน ณ สัทธา และ พันธมิตร โดยในช่วงเวลากลางวัน สวนป่าธรรมดาจะเปลี่ยนโฉมเป็นพื้นที่มหัศจรรย์ที่อบอวลไปด้วยความน่าสนใจและน่าค้นหา ส่วนในยามค่ำคืนจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดตระการตาจากแสงไฟนับล้านดวงที่เปล่งประกาย เทศกาลแสงไฟ Nasatta Light Festival ไม่ใช่แค่การเดินชมสวนป่า แต่คือการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์แห่งนางฟ้า อันแสนงดงามจนต้องทึ่ง


ในเทศกาลไฟประดับสุดยิ่งใหญ่ครั้งที่ 8 “Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” ในปีนี้ได้มีการเปิดตัวโซนใหม่ถึง 8 โซน จากทั้งหมด 24 โซน ได้แก่

โซน 1 Thai Glorious Era สรรเสริญคุณพระมหากษัตริย์ไทยผู้ปรีชาทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระนเรศวรมหาราช ผู้คืนเอกราชให้แก่คนไทยจากการเสียกรุงให้พม่าครั้งที่1, พระเจ้าตากสินมหาราชผู้คืนเอกราชให้แก่คนไทยจากการเสียกรุงให้พม่าครั้งที่2 และย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงธนบุรี และสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงปรับเปลี่ยนระบบการปกครองให้ทันสมัยเพื่อป้องกันการรุกรานจากชาติตะวันตก สร้างรากฐานระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมไปถึงระบบการเงิน

โซน 2 Season Change ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกชีวิต และทุกการเปลี่ยนแปลงมีความสวยงามซ่อนอยู่


โซน 3 Rice Memory รวงข้าว แผ่นดินทอง สื่อถึงผู้คนที่เปรียบเสมือนรวงข้าวที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พร้อมความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความรักสามัคคีและน้ำใจต่อกัน ภายใต้พระบารมีและพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดินแดนแห่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านวัตถุเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตใจ โดยผู้คนต่างดำรงชีวิตบนพื้นฐานของแผ่นดินธรรม ซึ่งหมายถึงความยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และการทำความดีเป็นหลัก

โซน 4 Dream Scape (ภาพฝัน) ทิวทัศน์ที่เกิดจากการตีความบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด ที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีรับสั่งให้ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นผู้เขียนบทกลอน และทรงทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง บทเพลงกล่าวเชิดชูความเสียสละของคนทั้งหลายที่ทำเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศไทย ที่แม้ไม่มีใครเห็นแต่ผลของความดีก็ยังส่องสว่างและงดงาม


โซน 5 Thai Spirit ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากเหง้าของความสงบร่มเย็นอย่างไทย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมและให้การสนับสนุนทุกศาสนาในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเครื่องยึดเหนี่ยวของพสกนิกร

โซน 6 Sukhothai and Fairy Lily (โบสถ์สุโขทัย) วิหารสุโขทัยหลังนี้ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นตามแบบแปลนวิหารยุคสุโขทัยโบราณ ด้วยมาตรส่วน 100:100 ที่รายล้อมไปด้วยดอกบัวดิน ที่เป็นตัวแทนความสุข การเริ่มต้นใหม่ และ ความหวัง


โซน 7 Sacred Wave – พรรณไม้ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งความงดงามและความเป็นสิริมงคล ความงามตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระองค์ พระวิสัยทัศน์และพระราชกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงถึงความตั้งมั่นในการดูแล รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและผืนแผ่นดินไทย เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังอย่างแท้จริง


โซน 8 Mystical Entrance (ประตูเมืองลับแล) – เรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลับแลมักกล่าวถึงประตูวิเศษที่อยู่บนผนังของถ้ำหรือหน้าผา ที่จะเปิดออกเมื่อคนในเมืองลับแลเดินทางเข้าออกเท่านั้น


โซน 9 Bliss Blossom (สีสันแห่งดอกไม้) บอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่เติมเต็มสีสันให้แก่โลก

โซน 10 Magic Cave (ถ้ำพิศวง) บอกเล่าความสวยงานของโลกใต้พิภพ

โซน 11 Crystal Icicle – ได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เรืองแสงภายในโถงถ้ำแสนมืดมิด เกิดเป็นภาพแสงเรืองรองแสนอัศจรรย์ใจ


โซน 12 The Magic Pond – เป็นการจำลองภาพสระบัวในเมืองบาดาล เมื่อครั้งหนุมานลอบเข้าเมืองบาดาลเพื่อไปช่วยพระรามที่ถูกลักพาตัว ด้วยการลอดก้านบัวยักษ์ที่เชื่อมบึงบัวในโลกมนุษย์กับบึงบัวในเมืองบาดาล จนเป็นเหตุได้เจอกับมัจฉานุผู้เป็นลูกชาย

โซน 13 Milky Way (ทางช้างเผือก) ความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับทางช้างเผือกนั้นพบในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ในประเทศไทย “ทางช้างเผือก” คือเส้นทางของ "ช้างเผือก" ซึ่งเป็นช้างคู่บารมีของกษัตริย์ที่เดินทางมาจากสวรรค์


โซน 14 Joyful Light Field (ทิวทัศน์ของเขาพระสุเมรุและป่าหิมพานต์) ภาคต่อของงานจัดแสงไฟ Nasatta Light Festival 2025 ที่ทีมงานสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ของเทือกเขาพระสุเมรุจากระยะไกล ปีนี้มาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางของป่าหิมพานต์ที่เต็มไปด้วยสัตว์วิเศษและความพิศวง


โซน 15 Whispering Rose II + Glass Path on the flower field บรรยายชีวิตที่แสนเศร้าของนางฟ้ามัทนา นางฟ้าแสนสวยผู้โชคร้ายในความรัก โดนชายคนรักหักหลัง และถูกเทพบุตรที่มาตามตอแยสาปให้กลายเป็นดอกกุหลาบดอกแรกของโลก


โซน 16 Fairy Wing (ปีกแห่งนางฟ้า) ได้รับแสงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องนางฟ้าเทพธิดาทั่วโลกมีจุดที่เชื่อมต่อกันคือ เหล่านางฟ้าเทพธิดาล้วนมีปีกที่ใช้เพื่อโบยบินและท่องเที่ยวไปในแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและดอกไม้หลากสี

โซน 17 Galaxy Cascade (น้ำตกจักรวาล) น้ำตกกลางป่าพิมพานต์

โซน 18 Breath of Light Tunnel (อุโมงค์แห่งแสง) อุโมงค์แสงที่จะพาทุกคนข้ามผ่านปีไปอย่างสวยงามและสว่างไสว


โซน 19 Glittering Song (เสียงดนตรีเริงระบำ) การตีความท่วงทำนองและเสียงเพลงที่ช่วยสร้างความสุนทรีย์ให้มนุษย์เป็นการเคลื่อนไหวของแสงไฟ

โซน 20 Crystal Melody (ท่วงทำนองและผลึกแสง) การขับขานของเหล่าหินรัตนชาติหลากสี


โซน 21 Life -Spiral - Transformation (ชีวิต การผันเปลี่ยน และการเกิดใหม่) ได้รับแรงบันดาลใจจากคติทางพระพุทธศาสนาเรื่องทุกสิ่งเป็นอนัตตา ไม่มีสิ่งใดคงอยู่เป็นนิรันดร์ ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง และเมื่อเข้าใจในวัฏจรความเสื่อมของมนุษย์ก็จะสามารถหลุดพ้นได้อย่างเบิกบาน


โซน 22 Worship Flame and Giant Lotus (เพลิงศรัทธาและดอกบัวยักษ์) ในวรรณกรรมจีนร่วมสมัยมักหยิบยืมคติพุทธเรื่องนรกและสวรรค์มากล่าวถึงบ่อยครั้ง เทพเซียนและการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายด้วยไฟจากสวรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งจินตนาการที่พบได้บ่อยในหนังสือวรรณกรรมประเภทนี้


โซน 23 Fairy Tree (ต้นไม้อารักษ์) ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าปรัมปราและความเชื่อท้องถิ่นที่ทุกพื้นที่ทั่วโลกมีคล้ายกัน แม้มีความแตกต่างในรายละเอียดแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะหาคำอธิบายให้กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

โซน 24 Bua Kome (บัวคำ) ตำนานพื้นบ้านจากภาคเหนือของประเทศไทยเกี่ยวกับสาวงามที่เกิดจากดอกบัว นางมีความงามเป็นเลิศและกลิ่นกายหอมหวาน




เทศกาลแสดงไฟ Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 – 3 พฤษภาคม 2569 เวลาทำการ : 9:00 – 22:00 เวลาเปิดไฟ: 18:00 – 22:00 ที่โครงการ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้ที่ หน้างาน หรือ https://www.nasattalightfestival.com/nasatta-light-festival-product-ticket/, KKDAY, KLOOK และ Ticket2attraction


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง
“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง
“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง
“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง
“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง
+15
กำลังโหลดความคิดเห็น