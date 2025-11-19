“Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” อลังการไฟประดับนับล้านดวง

ณ สัทธา อุทยานไทย ชวนสัมผัสความงดงามในเทศกาลไฟประดับสุดยิ่งใหญ่ครั้งที่ 8 “Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” พร้อมร่วมน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สัทธา พร้อมใจภักดิ์ โดยงานนี้จะเนรมิตความงดงามด้วยแสงไฟนับล้านดวงถ่ายทอดศิลปะเปล่งประกายสู่เบื้องบนด้วยศิลปะของแสงไฟอันวิจิตรอลังการ
สำหรับปีนี้ งาน Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 จะมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างน่าประทับใจ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวกว่า 30 ไร่ ให้กลายเป็นสวนแห่งสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันวิจิตรตระการตาในธีม Fairy Dreams หรือ สรวงสวรรค์นางฟ้า โดยนำเสนอความเชื่อและความงดงามในแบบอัตลักษณ์ไทยผ่านผลงานออกแบบที่มีความสร้างสรรค์และภาคภูมิใจของฝีมือคนไทย
ความโดดเด่นของงานในปีนี้คือการจัดแสดงศิลปะและประติมากรรมที่สวยงามสะกดทุกสายตา ผลงานทั้งหมดถูกสร้างสรรค์โดยฝีมือของช่างท้องถิ่น ทีมงาน ณ สัทธา และ พันธมิตร โดยในช่วงเวลากลางวัน สวนป่าธรรมดาจะเปลี่ยนโฉมเป็นพื้นที่มหัศจรรย์ที่อบอวลไปด้วยความน่าสนใจและน่าค้นหา ส่วนในยามค่ำคืนจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดตระการตาจากแสงไฟนับล้านดวงที่เปล่งประกาย เทศกาลแสงไฟ Nasatta Light Festival ไม่ใช่แค่การเดินชมสวนป่า แต่คือการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์แห่งนางฟ้า อันแสนงดงามจนต้องทึ่ง
ในเทศกาลไฟประดับสุดยิ่งใหญ่ครั้งที่ 8 “Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026” ในปีนี้ได้มีการเปิดตัวโซนใหม่ถึง 8 โซน จากทั้งหมด 24 โซน ได้แก่
โซน 1 Thai Glorious Era สรรเสริญคุณพระมหากษัตริย์ไทยผู้ปรีชาทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระนเรศวรมหาราช ผู้คืนเอกราชให้แก่คนไทยจากการเสียกรุงให้พม่าครั้งที่1, พระเจ้าตากสินมหาราชผู้คืนเอกราชให้แก่คนไทยจากการเสียกรุงให้พม่าครั้งที่2 และย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงธนบุรี และสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงปรับเปลี่ยนระบบการปกครองให้ทันสมัยเพื่อป้องกันการรุกรานจากชาติตะวันตก สร้างรากฐานระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมไปถึงระบบการเงิน
โซน 2 Season Change ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกชีวิต และทุกการเปลี่ยนแปลงมีความสวยงามซ่อนอยู่
โซน 3 Rice Memory รวงข้าว แผ่นดินทอง สื่อถึงผู้คนที่เปรียบเสมือนรวงข้าวที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พร้อมความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความรักสามัคคีและน้ำใจต่อกัน ภายใต้พระบารมีและพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดินแดนแห่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านวัตถุเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตใจ โดยผู้คนต่างดำรงชีวิตบนพื้นฐานของแผ่นดินธรรม ซึ่งหมายถึงความยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และการทำความดีเป็นหลัก
โซน 4 Dream Scape (ภาพฝัน) ทิวทัศน์ที่เกิดจากการตีความบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด ที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีรับสั่งให้ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นผู้เขียนบทกลอน และทรงทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง บทเพลงกล่าวเชิดชูความเสียสละของคนทั้งหลายที่ทำเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศไทย ที่แม้ไม่มีใครเห็นแต่ผลของความดีก็ยังส่องสว่างและงดงาม
โซน 5 Thai Spirit ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากเหง้าของความสงบร่มเย็นอย่างไทย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมและให้การสนับสนุนทุกศาสนาในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเครื่องยึดเหนี่ยวของพสกนิกร
โซน 6 Sukhothai and Fairy Lily (โบสถ์สุโขทัย) วิหารสุโขทัยหลังนี้ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นตามแบบแปลนวิหารยุคสุโขทัยโบราณ ด้วยมาตรส่วน 100:100 ที่รายล้อมไปด้วยดอกบัวดิน ที่เป็นตัวแทนความสุข การเริ่มต้นใหม่ และ ความหวัง
โซน 7 Sacred Wave – พรรณไม้ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งความงดงามและความเป็นสิริมงคล ความงามตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระองค์ พระวิสัยทัศน์และพระราชกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงถึงความตั้งมั่นในการดูแล รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและผืนแผ่นดินไทย เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังอย่างแท้จริง
โซน 8 Mystical Entrance (ประตูเมืองลับแล) – เรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลับแลมักกล่าวถึงประตูวิเศษที่อยู่บนผนังของถ้ำหรือหน้าผา ที่จะเปิดออกเมื่อคนในเมืองลับแลเดินทางเข้าออกเท่านั้น
โซน 9 Bliss Blossom (สีสันแห่งดอกไม้) บอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่เติมเต็มสีสันให้แก่โลก
โซน 10 Magic Cave (ถ้ำพิศวง) บอกเล่าความสวยงานของโลกใต้พิภพ
โซน 11 Crystal Icicle – ได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เรืองแสงภายในโถงถ้ำแสนมืดมิด เกิดเป็นภาพแสงเรืองรองแสนอัศจรรย์ใจ
โซน 12 The Magic Pond – เป็นการจำลองภาพสระบัวในเมืองบาดาล เมื่อครั้งหนุมานลอบเข้าเมืองบาดาลเพื่อไปช่วยพระรามที่ถูกลักพาตัว ด้วยการลอดก้านบัวยักษ์ที่เชื่อมบึงบัวในโลกมนุษย์กับบึงบัวในเมืองบาดาล จนเป็นเหตุได้เจอกับมัจฉานุผู้เป็นลูกชาย
โซน 13 Milky Way (ทางช้างเผือก) ความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับทางช้างเผือกนั้นพบในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ในประเทศไทย “ทางช้างเผือก” คือเส้นทางของ "ช้างเผือก" ซึ่งเป็นช้างคู่บารมีของกษัตริย์ที่เดินทางมาจากสวรรค์
โซน 14 Joyful Light Field (ทิวทัศน์ของเขาพระสุเมรุและป่าหิมพานต์) ภาคต่อของงานจัดแสงไฟ Nasatta Light Festival 2025 ที่ทีมงานสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ของเทือกเขาพระสุเมรุจากระยะไกล ปีนี้มาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางของป่าหิมพานต์ที่เต็มไปด้วยสัตว์วิเศษและความพิศวง
โซน 15 Whispering Rose II + Glass Path on the flower field บรรยายชีวิตที่แสนเศร้าของนางฟ้ามัทนา นางฟ้าแสนสวยผู้โชคร้ายในความรัก โดนชายคนรักหักหลัง และถูกเทพบุตรที่มาตามตอแยสาปให้กลายเป็นดอกกุหลาบดอกแรกของโลก
โซน 16 Fairy Wing (ปีกแห่งนางฟ้า) ได้รับแสงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องนางฟ้าเทพธิดาทั่วโลกมีจุดที่เชื่อมต่อกันคือ เหล่านางฟ้าเทพธิดาล้วนมีปีกที่ใช้เพื่อโบยบินและท่องเที่ยวไปในแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและดอกไม้หลากสี
โซน 17 Galaxy Cascade (น้ำตกจักรวาล) น้ำตกกลางป่าพิมพานต์
โซน 18 Breath of Light Tunnel (อุโมงค์แห่งแสง) อุโมงค์แสงที่จะพาทุกคนข้ามผ่านปีไปอย่างสวยงามและสว่างไสว
โซน 19 Glittering Song (เสียงดนตรีเริงระบำ) การตีความท่วงทำนองและเสียงเพลงที่ช่วยสร้างความสุนทรีย์ให้มนุษย์เป็นการเคลื่อนไหวของแสงไฟ
โซน 20 Crystal Melody (ท่วงทำนองและผลึกแสง) การขับขานของเหล่าหินรัตนชาติหลากสี
โซน 21 Life -Spiral - Transformation (ชีวิต การผันเปลี่ยน และการเกิดใหม่) ได้รับแรงบันดาลใจจากคติทางพระพุทธศาสนาเรื่องทุกสิ่งเป็นอนัตตา ไม่มีสิ่งใดคงอยู่เป็นนิรันดร์ ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง และเมื่อเข้าใจในวัฏจรความเสื่อมของมนุษย์ก็จะสามารถหลุดพ้นได้อย่างเบิกบาน
โซน 22 Worship Flame and Giant Lotus (เพลิงศรัทธาและดอกบัวยักษ์) ในวรรณกรรมจีนร่วมสมัยมักหยิบยืมคติพุทธเรื่องนรกและสวรรค์มากล่าวถึงบ่อยครั้ง เทพเซียนและการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายด้วยไฟจากสวรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งจินตนาการที่พบได้บ่อยในหนังสือวรรณกรรมประเภทนี้
โซน 23 Fairy Tree (ต้นไม้อารักษ์) ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าปรัมปราและความเชื่อท้องถิ่นที่ทุกพื้นที่ทั่วโลกมีคล้ายกัน แม้มีความแตกต่างในรายละเอียดแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะหาคำอธิบายให้กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
โซน 24 Bua Kome (บัวคำ) ตำนานพื้นบ้านจากภาคเหนือของประเทศไทยเกี่ยวกับสาวงามที่เกิดจากดอกบัว นางมีความงามเป็นเลิศและกลิ่นกายหอมหวาน
เทศกาลแสดงไฟ Nasatta Light Festival Winter Illumination 2026 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 – 3 พฤษภาคม 2569 เวลาทำการ : 9:00 – 22:00 เวลาเปิดไฟ: 18:00 – 22:00 ที่โครงการ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้ที่ หน้างาน หรือ https://www.nasattalightfestival.com/nasatta-light-festival-product-ticket/, KKDAY, KLOOK และ Ticket2attraction
