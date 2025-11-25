อิ่มเอมกับ "เป็ดปักกิ่ง" มอบช่วงเวลาอบอุ่นในวันพ่อ ณ เคย์ บาย วิคกี้เชง

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2568 ห้องอาหาร เคย์ บาย วิคกี้เชง (K by Vicky Cheng) ห้องอาหารจีนร่วมสมัยบนชั้น 56 ของ ‘เอญ่า’ รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ (EA Rooftop at The Empire) ใจกลางกรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งมอบความรัก ความกตัญญู และการดูแลเอาใจใส่ต่อบุพการี ผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิเศษเพื่อโอกาสอันทรงความหมายนี้
ในปีนี้ เคย์ บาย วิคกี้เชง นำเสนอเมนู เป็ดปักกิ่ง สุดประณีตในรูปแบบพิเศษเป็นครั้งแรก พร้อมราคาแนะนำเฉพาะช่วงวันพ่อเท่านั้น ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมอาหารจีนผ่านการนำเสนอสามสไตล์อันพิถีพิถัน ออกแบบเป็นประสบการณ์แบบหลายคอร์สที่ดำเนินไปอย่างละเมียดละไม ทุกจานร้อยเรียงต่อกันอย่างกลมกลืน ทั้งด้านรสชาติและสัมผัส สะท้อนความสมดุล ความประณีต และความงดงามของอาหารจีนร่วมสมัย ได้อย่างน่าประทับใจ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นด้วย คอร์สแรก ที่นำเสนอ เป็ดปักกิ่งหนังกรอบและหนังติดเนื้อเป็ดนุ่มฉ่ำ ที่เชฟแล่ให้ชมถึงโต๊ะ พร้อมเสิร์ฟคู่กับ แป้งแพนเค้กโฮมเมด เพื่อห่อรับรสในทุกคำ เพิ่มความกลมกล่อมด้วยเสิร์ฟคู่กับ ซอสเป็ดปักกิ่งสูตรโฮมเมด และ ซอสสไตล์ไทย ซึ่งเพิ่มมิติแห่งความสดชื่น พร้อม มะขามไทยไร้เมล็ด ช่วยล้างรสในปากด้วยความเปรี้ยวธรรมชาติ ตัดความมันได้อย่างลงตัว จานนี้เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง แตงกวาและต้นหอม เพื่อเติมเต็มรสชาติแห่งการเริ่มต้นอย่างสง่างาม
สำหรับผู้ที่เลือก สองคอร์ส จะได้ลิ้มรสทั้ง คอร์สแรกและคอร์สที่สอง ในราคาพิเศษเพียง 880 บาท++ (จากราคาปกติ 1,280 บาท++) ซึ่งเสิร์ฟต่อเนื่องด้วย น่องเป็ดย่าง ที่ผ่านการอบอย่างพิถีพิถัน เนื้อเป็ดนุ่มละมุนและอัดแน่นด้วยรสชาติเข้มข้นในทุกคำ เผยความกลมกล่อมลุ่มลึกและความหวานธรรมชาติของเนื้อเป็ด ซึ่งถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบผ่านกระบวนการอบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด
สัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบทั้ง สามคอร์ส ในราคาเพียง 1,160 บาท++ (จากราคาปกติ 1,560 บาท++) โดยปิดท้ายด้วย ผัดกะเพราเนื้อเป็ด ที่ได้รับการตีความใหม่ในสไตล์ร่วมสมัย กลิ่นหอมของใบกะเพราและพริกผสานเข้ากับเนื้อเป็ดนุ่มละมุน สร้างบทสรุปแห่งรสชาติที่เข้มข้นและละเมียดละไมในเวลาเดียวกัน
รสชาติความอร่อยของ เป็ดปักกิ่ง จาก เชฟวิกกี้ เชง (Vicky Cheng) มีจำนวนจำกัดเพียงสิบตัวต่อวัน กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้พลาดประสบการณ์อันล้ำค่าซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชมในความประณีตและความงดงามของงานอาหารอย่างแท้จริง ราคาพิเศษให้บริการเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคมนี้เท่านั้น ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน (11.30 – 14.30 น.) และอาหารค่ำ (17.30 – 22.30 น.) สำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/KbyVCPR
ลูกค้าสามารถเดินทางมายัง เคย์ บาย วิคกี้เชง โดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและลงที่สถานีช่องนนทรี ทางออก 5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2407-1654 หรืออีเมล ea-reservations@marriotthotels.com
หรือติดต่อผ่านช่องทางเหล่านี้:
เว็บไซต์: https://www.kbyvickycheng.com
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/kbyvickycheng
อินสตาแกรม: https://www.instagram.com/kbyvickycheng
ไลน์ OA: @kbyvickycheng
