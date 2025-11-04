ลูกค้า“คนละครึ่งพลัส”แห่ซื้อ “ผัดกะเพราสามพี่น้อง” 25 บาท ราคาถูกหารสอง อร่อยได้เยอะขวัญใจคนรายได้น้อย

บุรีรัมย์- ข้าวผัดกะเพราสามพี่น้อง บุรีรัมย์ ห่อละ 25 บาท ราคาถูกอร่อยได้เยอะขวัญใจคนรายได้น้อย ช่วง“คนละครึ่งพลัส” ยิ่งขายดี ราคาถูกหารสองลูกค้าแห่ซื้อ พ่อครัวผัดจนมือเป็นระวิงแทบไม่ได้หยุด ต้องเพิ่มวัตถุดิบเนื้อหมู เครื่องในไก่ วันละ 100 กิโลฯ
วันนี้ ( 4 พ.ย.68) “ร้านผัดกะเพราสามพี่น้อง” ถูกยกให้เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ถึงแม้ขายเพียงแค่เมนูผัดกะเพรา แต่เปิดขายแค่ครึ่งวันก็หมดเกลี้ยง เพราะมีลูกค้ามากหน้าหลายตาทุกเพศทุกวัย ทั้งขาประจำและขาจรแวะเวียนมาซื้อไม่ขาดสาย ด้วยราคาที่แสนจะถูกเพียง 25 บาท แถมอร่อยและได้เยอะ ยิ่งพอมีโครงการคนละครึ่งพลัส จากปกติที่ซื้อเพียง 1 ห่อ ก็ซื้อ 2 ห่อ แต่จ่ายราคาแค่ห่อเดียว ยิ่งขายดีจนต้องเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ ส่วนพ่อครัวก็ผัดจนมือเป็นระวิง แทบไม่ได้หยุดพัก
โดยร้านผัดกะเพราสามพี่น้อง แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณหน้าปั๊มดาว หรือปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ เยื้องกับร้านสะดวกซื้อ ใกล้กับสี่แยกยืนยง ถนนอนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ถือเป็นร้านกะเพรา ขวัญใจชาวบุรีรัมย์ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ต่างแวะเวียน เดินทางมาเลือกซื้อหากันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เปิดร้าน
ทางร้านจะขายแค่เมนู กะเพราหมูสับ กะเพราะหมูสับหน่อไม้ดอง กะเพราเครื่องในไก่ และหมูชิ้นทอดกระเทียม ในสนนราคาเพียงห่อละ 25 บาทเท่านั้น ก็จะมีข้าวสวยร้อนๆ 1 ถ้วย พร้อมกับราดกับข้าวตามที่ต้องการ จะราด 1 อย่าง หรือ 2 อย่างรวมกันก็แล้วแต่ลูกค้า หรือหากใครจะกินที่ร้านก็ได้ ทางร้านก็จะมีภาชนะใส่ให้ แต่จะต้องยืนกินเท่านั้น
เพราะทางร้านไม่มีโต๊ะให้นั่งรับประทาน เพราะโดยปกติจะขายแบบห่อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น หรือหากว่าลูกค้ารายใด อยากจะสั่งแบบพิเศษก็บอกได้ ซึ่งทางร้านคิดเพิ่มราคาเพียง 30 บาทเท่านั้น หรือจะซื้อเป็นกับข้าว ทางร้านเขาก็มีใส่ถุงขายถุงละ 30 บาทเท่านั้น หรือหากสั่งทำข้าวกล่องในปริมาณที่เยอะทางร้านก็รับทำเช่นเดียว
การันตีโดยลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำ ที่ต่างแวะเวียนมาซื้อหากันอย่างไม่ขาดสาย โดยส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มาซื้อกลับนำไปรับประทานเป็นประจำ เพราะนอกจากราคาที่ถูกแล้ว รสชาติก็อร่อย ปริมาณได้เยอะ ถือว่าคุ้มเกินราคาที่จ่ายไป หากเทียบกับร้านอาหารที่ขายกับข้าวทั่วไป น่าจะมีร้านนี้แห่งเดียวที่ขายราคาถูกเพียง 25 บาทเท่านั้น
ส่วนเจ้าของร้านผัดกะเพราสามพี่น้อง คือคุณพี่ พิจิตร พันธ์ศรี อายุ 46 ปี ที่บอกว่า เปิดร้านขายกับข้าวอยู่ตรงนี้มาได้ 3 ปีแล้ว ส่วนชื่อร้านที่ใช้ว่า ‘ร้านผัดกะเพราสามพี่น้อง’ ก็ได้แนวคิดมาจากที่ตนเองมีลูก 3 คน จึงได้ใช้ชื่อว่า 3 พี่น้อง และได้ขายในราคาห่อละ 25 บาท หากจะสั่งพิเศษก็ขายห่อละ 30 บาท มีเมนูเดิมทุกวันคือ กะเพราหมูสับ กะเพราะหมูสับหน่อไม้ กะเพราเครื่องในไก่ และหมูชิ้นทอดกระเทียม จึงถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของทางร้าน ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อหานำไปรับประทานกัน
และได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะในกลุ่มวัยคนทำงานที่รายได้ไม่มาก ก็จะแวะเวียนมาซื้อนำไปรับประทานกันเยอะเป็นพิเศษ ส่วนที่เลือกขายในราคานี้เนื่องจากมองว่า เป็นราคาที่จับต้องได้ง่าย ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเผื่อแผ่กัน ให้ได้กินอิ่ม อร่อย และประหยัดเงินในประเป๋า เพียงแค่ 25 บาท ก็ทานอิ่มแล้ว โดยทางร้านจะเริ่มเปิดขายกันตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึงเวลาประมาณไม่เกินบ่ายโมง ก็จะขายหมดแล้ว
พร้อมกันนี้ คุณพี่พิจิตร ยังบอกด้วยว่า ปกติก็ขายดีอยู่แล้ว ยิ่งมามีโครงการคนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล เข้ามาด้วย ยิ่งทำให้ขายดีเป็นพิเศษ เพราะมีลูกค้าเข้ามาซื้อกันเยอะขึ้นกว่าเดิม จากที่เคยซื้อ 1 ห่อ 25 บาท ก็ซื้อเพิ่มเป็น 2 ห่อ แต่จ่ายในราคาเดิม และถึงแม้ทางร้านจะขายในราคาถูก แต่วัตถุดิบก็คัดสรรมาเป็นอย่างดี ไม่ได้เอาของที่ไม่ได้คุณภาพมาทำขายแต่อย่างใด
โดยก่อนหน้าที่จะมีโครงการคนละครึ่งพลัส ต่อวันจะใช้เนื้อหมูประมาณ 60-70 กิโลกรัม และเครื่องในไก่ประมาณ 20 กิโลกรัม พอมีโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ามาจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุดิบขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเฉลี่ยร่วม 100 กิโลกรัมต่อวัน