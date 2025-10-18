ต้อนรับเทศกาลกินเจ 2568 กับเมนูเจสุดสร้างสรรค์ ที่ ร้านอาหารจีน "เฮยยิน"

ร้านอาหารจีน "เฮยยิน" ต้อนรับเทศกาลกินเจ ประจำปี 2568 ขอชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมสร้างบุญกุศล เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มาเปิดประสบการณ์อาหารเจสุดประณีตที่ผสานความอร่อยให้คุณสุขภาพดีได้อย่างลงตัว คัดสรรวัตถุดิบหลักอย่าง เห็ดและเต้าหู้ ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ นำมารังสรรค์เป็นเมนูเจที่หลากหลาย ทั้ง 8 เมนูติ่มซำเจ และ 8 เมนูอะลาคาร์ตเจ และ 1 เมนูของหวานเจ เมนูใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งสายเฮลท์ตี้และผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติสไตล์กวางตุ้ง ให้บริการ ราคา 120 บาท++ - 350 บาท++ ตั้งแต่ วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2568
สัมผัสรสชาติความละเมียดละไมในรูปแบบอาหารเจสไตล์กวางตุ้งร่วมสมัย เริ่มที่ ติ่มซำเจ 8 เมนูพิเศษ ทุกเมนู ราคาเพียง 120 บาท++ ได้แก่ "ปอเปี๊ยะทอดเจ", "เผือกทอด 2 สไตล์", "ขนมจีบเป๋าฮื้อเจ", "ฮะเก๋าปลาเจ" , "เกี๊ยวนึ่งซอสเสฉวนเจ" , "ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงเต้าหู้เจ" , "ซาลาเปาหมูแดงเจ" , ปิดท้ายด้วย "เกี๊ยวนึ่งป๋วยเล้งไส้ผักเจ" ส่วน 8 เมนูอาหารเจจานหลัก เปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ไปกับเมนูไฮไลต์ ได้แก่ "เป็ดย่างเจ" / "เป็ดปักกิ่งเจ" และ "ตงปอหยกเจ" ที่รังสรรค์ในสไตล์ตงปอแบบต้นตำรับ, "เต้าหู้เห็ดรวมน้ำแดง" , "ซุปเต้าหู้เห็ดมอเรล" , "เห็ดมอเรลยัดไส้เจ ผัดหน่อไม้ฝรั่งเห็ดรวมและวอลนัท" , "เยื่อไผ่ยัดไส้เจน้ำซอสทอง" , "บะหมี่ผัดเห็ดรวมเจ" ราคาเริ่มต้นที่ 180 บาท++ - 350 บาท++ ปิดท้ายด้วย ของหวาน พลาดไม่ได้กับเมนูของหวานเพื่อสุขภาพ “หยินหยางมิกช์เบอร์รี่ธัญพืชหอมหมื่นลี้” ที่รวมความหอมละมุนของดอกหอมหมื่นลี้ เข้ากับความสดชื่นของเบอร์รี่และธัญพืชแบบลงตัว ในราคาเพียง 120 บาท++
เมนูเจให้บริการเฉพาะวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568
สามารถใช้ส่วนลดได้ตามเงื่อนไขปกติ ราคาทุกเมนูยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการละเว้นและเสริมสุขภาพ พร้อมลิ้มลองเมนูเจสุดสร้างสรรค์ ได้ที่ "เฮยยิน" ร้านอาหารจีนร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยกลิ่นอายความหรูหราในบรรยากาศสบายใจกลางราชประสงค์
ร้านอาหารจีน "เฮยยิน" ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ มื้อกลางวัน เวลา 11.00 – 15.00 น. และมื้อค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 080-964-5423 หรือผ่านทาง LINE Official Account: @heiyinbangkok สำรองที่นั่งผ่าน: CHOPE: https://cho.pe/HeiYin
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.heiyinbangkok.com Facebook: www.facebook.com/heiyinbangkok และ Instagram: www.instagram.com/heiyinbangkok
