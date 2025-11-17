"เป็ดปักกิ่ง" หนังบางกรอบ ตำนานความอร่อย ณ ห้องอาหารจีนดรากอน

"เป็ดปักกิ่ง" อาหารจีนในตำนานความอร่อย หนังบางกรอบกำลังดี กลิ่นหอมอบอวล รสชาติกลมกล่อม ห่อด้วยแผ่นแป้งสดใหม่ เพิ่มความอร่อยด้วยน้ำราดสูตรต้นตำรับและเครื่องเคียงครบถ้วน ส่วนเนื้อเป็ดเลือกปรุงได้ ให้เชฟนำไปปรุงต่อเป็นหลากหลายเมนู เช่น เป็ดทอดน้ำปลา กรอบนอกนุ่มใน หอมๆ ร้อนๆ, เป็ดกระเทียม ที่กลมกล่อมหอมฟุ้ง หรือจะเป็น เมี่ยงเป็ด กินเพลินแบบไทยๆ ไม่ว่ารูปแบบไหนก็อร่อยลงตัว ที่ ห้องอาหารจีนดรากอน โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2575-5599
