กระโถนพระราม ผลิดอกบานในผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยภาพความงามของ “กระโถนพระราม” พืชหายากเฉพาะถิ่นที่บานสะพรั่งในช่วงฤดูกาลนี้
กระโถนพระราม พืชดอกจำพวกกาฝากหรือพืชเบียนในสกุลกระโถนฤๅษี ที่ขึ้นอาศัยบนเถาพืชสกุลเถาวัลย์น้ำ ที่ระดับความสูง 200 ถึง 750 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นพืชถิ่นเดียว พบทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้ออกดอกพร้อมผลิบานสวยงาม เต็มป่าแก่งกระจาน ตั้งแต่ช่วง กม.14 เส้นทางศึกษาธรรมชาติวานิลา บ้านกร่าง เรื่อยไป จนถึง กม. 22 เส้นทางเขาพะเนินทุ่ง
กระโถนพระราม เป็นพืชดอกที่น่าสนใจและเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มพืช กาฝาก หรือ พืชเบียน ในสกุล กระโถนฤๅษี (Sapria) ซึ่งไม่มีส่วนของลำต้น ใบ หรือรากที่สังเคราะห์แสงได้เอง แต่จะอาศัยอยู่บนเถาของพืชสกุล เถาวัลย์น้ำ (Tetrastigma spp.) โดยจะดึงอาหารจากพืชที่อาศัยอยู่
ดอกมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 ซม. มี 10 กลีบ เมื่อบานกลีบค่อนข้างตั้งตรงเกือบตั้งฉาก มีสีเลือดหมูหรือแดงอมชมพู มีกระสีขาวกระจายแน่นตรงโคนกลีบ มีกระบังเป็นวงอยู่ตรงกลาง มีช่องเปิดตรงกลาง ปลายฐานแคปซูลบานออกเป็นรูปถ้วย มีสีแดงอมชมพู ภายในท่อกลีบรวมมีสันนูนสีเหลืองจำนวน 20 สัน
จึงอยากเชิญชวน นักนิยมไพร เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อมาชื่นชม กระโถนพระราม ที่ช่วงนี้บานดอกสีแดงสวยสดงดงาม หากเดินทางมีเที่ยวชม ระวังการเหยียบย่ำ เนื่องจากยังมีดอกตูมๆ ขึ้นอยู่บริเวณพื้นอีกเป็นจำนวนมาก
ภาพและข้อมูล: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
