อช.แก่งกระจาน เปิด “น้ำตกผาน้ำหยด” 10 พ.ย. เป็นต้นไป

ข่าวดีของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิด “น้ำตกผาน้ำหยด” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
วันนี้ (7 พ.ย.68) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแจ้งข่าวการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว โดยระบุไว้ดังนี้
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและอยากเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ จึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกผาน้ำหยด” เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการแบบไป-กลับ ไม่ให้มีการพักแรม และงดประกอบอาหารในพื้นที่
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 772312 หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ก (Facebook) เพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
สำหรับ น้ำตกผาน้ำหยด มีเอกลักษณ์ที่แปลกตา งดงามซึ่งเกิดจากการสะสมของหินปูนจนมีความคล้ายร่ม เป็นจำนวน 3 ชั้น สูงราว 35 เมตร กว้าง 15 เมตรทำให้มีความแตกต่างจากน้ำตกอื่นๆ เมื่อมีน้ำตกไหลลงเกิดความสวยงามเป็นลักษณะคล้ายร่มซ้อนกันหลายๆชั้น ด้านล่างของน้ำตกมีสระน้ำสีมรกต
แนะนำการเตรียมพร้อมร่างกายต่อการเดินทางระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และนักท่องเที่ยวสามารถนำเข้าไปได้เพียงน้ำดื่มเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติที่งดงามให้ยั่งยืน
