น่ารัก! เจ้า “ทุเรียน” หมีหมาแห่งเขาพะเนินทุ่ง นอนรอเตรียมวันเปิดการท่องเที่ยว 1 พ.ย. นี้

อช. แก่งกระจาน เตรียมเปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ในวันที่ 1 พ.ย. 68 พร้อมโพสต์ภาพของเจ้า “ทุเรียน” หมีหมาสุดน่ารักแห่งเขาพะเนินทุ่ง ที่นอนกอดกิ่งไม้อย่างน่าเอ็นดูรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอยู่
เฟซบุ๊กเพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพสุดน่ารักของเจ้า “ทุเรียน” หมีหมาแห่งเขาพะเนินทุ่ง ที่กำลังนอนกอดกิ่งไม้รอนักท่องเที่ยว พร้อมข้อความว่า
ถึงแม้ฤดูทุเรียนจะหมดไปแล้ว แต่ "ทุเรียน" ลูกนี้ยังอยู่! เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เผยภาพสุดน่ารักของ "เจ้าทุเรียน" หมีหมาประจำเขาพะเนินทุ่งที่กำลังนอนกอดกิ่งไม้อย่างแน่นหนา สร้างความเอ็นดูให้กับผู้ที่พบเห็น
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อดใจรอไม่ไหว สามารถเตรียมตัวให้พร้อม เพราะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะกลับมาเปิดให้เข้าท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และสัมผัสทะเลหมอกที่สวยงาม โอบล้อมด้วยลมหนาวจากยอดเขาสูงอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เน้นย้ำถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เมื่อเจอสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าทุเรียนหรือสัตว์อื่น ๆ ขอความร่วมมือ งดเข้าใกล้ หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้น้อง ๆ ตกใจ เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์ป่า และเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
