ตื่นตาโชว์โดรนสุดอลังการ “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” ไฮไลต์งาน “วิจิตรเจ้าพระยา 2568”

ททท. ชวนชมงาน “วิจิตรเจ้าพระยา 2568” การแสดงแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-23 ธ.ค. 68 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ 15 จุดสำคัญบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 - สะพานพระราม 3
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” จับมือพันธมิตร ชวนชมปรากฏการณ์แสดงแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “วิจิตรเจ้าพระยา 2568” (Vijit Chao Phraya 2025) ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมวิจิตรเจ้าพระยาในปีนี้ ประกอบด้วย 15 จุดสำคัญบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 - สะพานพระราม 3 โดยแต่ละจุดสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ผ่านแนวคิดและเทคโนโลยีแสง สี เสียง ที่แตกต่างกัน อาทิ
-สะพานพระราม 8 นำเสนอภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณา สายธาราสู่รามา 8” ถ่ายทอดความงดงามของสายน้ำผ่านการแสดงเลเซอร์ประกอบ Light & Sound
-วัดอรุณราชวรารามฯ จัดแสดงภายใต้แนวคิด “Dawn of Siam อรุณรุ่งแห่งมหานครสยาม” เนรมิตแสงยามค่ำคืนให้เปล่งประกายดั่งอรุณรุ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
-วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กับแนวคิด “Lamp of Kindred Spirit ธรรมประทีปแห่งกัลยาณมิตร” พร้อมการแสดง Light & Sound และสื่อผสมสุดพิเศษ
และไฮไลต์ห้ามพลาด ที่สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กับการแสดงโดรนสุดอลังการกว่า 500–1,000 ลำ ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแห่งแผ่นดิน”
การแสดงชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดและส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนไทยเป็นไทยที่เป็นปึกแผ่นและเป็นชาติไทยที่เข้มแข็ง
นอกจากนี้ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้ายังมีการจัดแสดงภายใต้แนวคิด “Threads of Glory สายใยแห่งความรุ่งเรือง” ถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยในฐานะแผ่นดินแห่งความสงบสุขและความร่วมใจของผู้คน ผ่านศิลปะ แสง สี และเสียง ที่ผสานเทคโนโลยีลงบนโครงสร้างสะพาน ด้วยม่านสกรีนตาข่าย เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพวัฒนธรรม ความรุ่งเรือง และเรื่องราวความสามัคคีของสังคมไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งสะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นเส้นทางเชื่อมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
โดยการแสดงโดรน 500 ลำ จัดแสดง วันที่ 14, 21, พฤศจิกายน และ วันที่ 5, 12, 19 ธันวาคม 2568 วันละ 1 รอบ เวลา 20.45 น.
และการแสดงโดรน 1,000 ลำ จัดแสดง วันที่ 9, 15, 22, 28, 29 พฤศจิกายน และ วันที่ 6, 13, 20 ธันวาคม 2568 วันละ 1 รอบ เวลา 20.45 น.
สำหรับงานวิจิตรเจ้าพระยา 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 – 22.00 น. รวมระยะเวลา 45 คืน ผู้สนใจสามารถไปรับชมกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
########################
สำหรับ 15 จุดจัดงานวิจิตรเจ้าพระยา 2568 ได้แก่
📍 สะพานพระราม 8
📍 ปากคลองบางกอกน้อย – ปากคลองดุสิต (โรงพยาบาลศิริราช)
📍 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
📍 อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา กองทัพเรือ
📍 สวนนาคราภิรมย์
📍 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
📍 ป้อมวิไชยประสิทธิ์
📍 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
📍 สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
📍 สะพานพระปกเกล้า
📍 ตึกร้าง (ซอยล้ง 1919)
📍 วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
📍 RIVER CITY BANGKOK
📍 ไอคอนสยาม
📍 ปั้นจั่น / เครนก่อสร้างทางน้ำ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ภาพจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)