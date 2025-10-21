นายกฯ ชมบูธสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน Vijit Chao Phraya 2025 ดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศช่วงไฮซีซั่น

วันนี้ (21 ต.ค. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคณะรัฐมนตรี ร่วมชมบูทประชาสัมพันธ์การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน VijitChao Phraya 2025 โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมการจัดงาน ซึ่งทั้งสองงานถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญที่ ททท. เตรียมสร้างปรากฏการณ์เสิร์ฟความสุขบูสต์บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักทั่วประเทศในช่วงไฮซีซั่นปลายปี 2568 นี้
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือ Tourism Hub ของโลกซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายปลายทาง แต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการเดินทาง วัฒนธรรม และประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ ให้ปี 2568 เป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยว และขณะนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 ซึ่งตรงกับไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงมุ่งเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขด้วย 2 บิ๊กอีเวนต์สำคัญ ได้แก่ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน Vijit Chao Phraya 2025 เพื่อกระตุ้นการเดินทางและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นกิจกรรมระดับโลก (World Events) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวของประเทศไทย ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น
สำหรับงาน Vijit Chao Phraya 2025 ในปีนี้เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์แสดง แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็ม 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สร้างบรรยากาศและสีสันให้แก่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟผสมผสานกับเทคโนโลยี แสง เสียง ในยามค่ำคืน และสร้าง Landmark อัตลักษณ์ของประเทศไทย ผ่าน 15 จุดแสดงสำคัญ ประกอบด้วย สะพานพระราม 8, พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-ปากคลองดุสิต (โรงพยาบาลศิริราช), พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (โรงพยาบาลศิริราช), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา (กองทัพเรือ), บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสวนนาคราภิรมย์, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (กองทัพเรือ), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร,สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า), สะพานพระปกเกล้า, ตึกร้าง (ซอยล้ง 1919) ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน, วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์), ไอคอนสยาม (ICONSIAM) และ ปั้นจั่น/เครนก่อสร้างทางน้ำ (บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด) โดยไฮไลท์สำคัญได้แก่ การแสดงโดรน 500 ลำ ประกอบการแสดง แสง สี เสียง บริเวณสะพานพระราม 8 ทุกวันศุกร์ และการจุดพลุประกอบเอฟเฟกต์ และนวัตกรรม แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดการจัดงาน
ททท. คาดหวังว่า การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๘ และ VijitChao Phraya 2025 จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และเติมความสุขและความประทับใจให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดช่วงการจัดงาน