นายกฯ ชมบูธสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน Vijit Chao Phraya 2025 ดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศช่วงไฮซีซั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (21 ต.ค. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคณะรัฐมนตรี ร่วมชมบูทประชาสัมพันธ์การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน VijitChao Phraya 2025 โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมการจัดงาน ซึ่งทั้งสองงานถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญที่ ททท. เตรียมสร้างปรากฏการณ์เสิร์ฟความสุขบูสต์บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักทั่วประเทศในช่วงไฮซีซั่นปลายปี 2568 นี้

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือ Tourism Hub ของโลกซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายปลายทาง แต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการเดินทาง วัฒนธรรม และประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ ให้ปี 2568 เป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยว และขณะนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 ซึ่งตรงกับไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงมุ่งเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขด้วย 2 บิ๊กอีเวนต์สำคัญ ได้แก่ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2568 และงาน Vijit Chao Phraya 2025 เพื่อกระตุ้นการเดินทางและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นกิจกรรมระดับโลก (World Events) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวของประเทศไทย ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น


สำหรับงาน Vijit Chao Phraya 2025 ในปีนี้เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์แสดง แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็ม 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สร้างบรรยากาศและสีสันให้แก่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟผสมผสานกับเทคโนโลยี แสง เสียง ในยามค่ำคืน และสร้าง Landmark อัตลักษณ์ของประเทศไทย ผ่าน 15 จุดแสดงสำคัญ ประกอบด้วย สะพานพระราม 8, พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-ปากคลองดุสิต (โรงพยาบาลศิริราช), พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (โรงพยาบาลศิริราช), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา (กองทัพเรือ), บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสวนนาคราภิรมย์, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (กองทัพเรือ), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร,สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า), สะพานพระปกเกล้า, ตึกร้าง (ซอยล้ง 1919) ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน, วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์), ไอคอนสยาม (ICONSIAM) และ ปั้นจั่น/เครนก่อสร้างทางน้ำ (บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด) โดยไฮไลท์สำคัญได้แก่ การแสดงโดรน 500 ลำ ประกอบการแสดง แสง สี เสียง บริเวณสะพานพระราม 8 ทุกวันศุกร์ และการจุดพลุประกอบเอฟเฟกต์ และนวัตกรรม แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดการจัดงาน

ททท. คาดหวังว่า การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๘ และ VijitChao Phraya 2025 จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และเติมความสุขและความประทับใจให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดช่วงการจัดงาน







