Traveloka ชวนคนไทยเดินทางใกล้ ๆ หนุนเที่ยววัฒนธรรม-ซอฟต์เพาเวอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมื่อเทรนด์การท่องเที่ยวเปลี่ยนไปสู่ “การเดินทางที่เปี่ยมความหมาย” นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นเริ่มมองหาทริปสั้น ๆ ที่ผสมผสานการพักผ่อน วัฒนธรรม และแรงบันดาลใจเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังคงตอกย้ำจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวระยะสั้นและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของภูมิภาค โดยหนึ่งในกระแสที่โดดเด่นคือ “การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์” ที่นักเดินทางมักต่อยอดทริปเพื่อสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นรอบงานคอนเสิร์ต กีฬา หรือเทศกาลต่าง ๆ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งส่งเสริม “ดนตรีและวัฒนธรรม” เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Soft Power ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2568 โดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ประเทศไทยมีคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีมากกว่า 500 งานต่อปี เพิ่มขึ้นถึง 22% ช่วงปี 2562–2565 และมูลค่าโดยรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำงานอีเวนต์และออร์แกไนเซอร์ในปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ผสานวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
เพื่อตอบรับกระแสการเดินทางระยะสั้นที่เปี่ยมด้วยความหมาย Traveloka เปิดตัวแคมเปญ 11.11 Super Sale ตั้งแต่วันที่ 5–14 พฤศจิกายน 2568 มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ครอบคลุมตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ Xperience หวังชวนให้นักเดินทางใช้เวลาพักผ่อนอย่างคุ้มค่า ค้นหาจุดหมายใหม่ ๆ หรือกลับไปยังสถานที่โปรดอีกครั้งด้วยมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิม
ดีลพิเศษจากแคมเปญ 11.11 Super Sale ประกอบด้วย:
• ส่วนลดตั๋วเครื่องบินสูงสุดถึง 21,111 บาท
• ดีลตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ Xperience เริ่มต้นเพียง 11 บาท
• โปรโมชั่น “ซื้อ 1 แถม 1” สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ Xperience เมื่อจองพร้อมกัน 2 ท่าน
• ตั๋วเครื่องบินฟรีไปสมุย และบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
ชาลส์ หว่อง รองประธานฝ่ายพาณิชย์ของ Traveloka กล่าวว่า “เราพบแนวโน้มที่ชัดเจนว่านักเดินทางยุคใหม่ต้องการทริประยะสั้นที่วางแผนมาอย่างดี เพื่อพักผ่อน เติมพลัง และสานสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะผ่านการร่วมงานอีเวนต์ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือออกเดินทางแบบกระทันหันในวันหยุดสุดสัปดาห์ แคมเปญ 11.11 Super Sale จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ โดยมอบความคุ้มค่า ความยืดหยุ่น และความสะดวกบนแพลตฟอร์มเดียว พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรสายการบิน ที่พัก และกิจกรรม เพื่อให้นักเดินทางได้ใช้เวลาในทุกทริปอย่างคุ้มค่าที่สุด”
การเดินทางที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ผู้คน และชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน
กระแสการท่องเที่ยวเชิงดนตรีและอีเวนต์กำลังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่คอนเสิร์ตระดับนานาชาติไปจนถึงเทศกาลของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะสร้างสีสันด้านความบันเทิงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสวัฒนธรรม อาหาร และมิตรไมตรีแบบไทย พร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งงานที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ได้แก่
เทศกาลแสดงไฟนานาชาติ Nasatta Light Festival Winter Illumination 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 – 27 เมษายน 2569 ณ จังหวัดราชบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และภาคเอกชนในการยกระดับ “สยามเมืองยิ้ม” ให้กลายเป็น “เมืองแห่งแสงไฟ” ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและการถ่ายภาพ ไฮไลต์สำคัญคือโซน “Thai Spirit” ที่ถ่ายทอดตำนานพื้นบ้านและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของไทย ผ่านแสง สี และลวดลายอันวิจิตรงดงาม
งาน Vijit Chao Phraya 2025 แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเทศกาลซิกเนเจอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่เปลี่ยนแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นเส้นทางศิลปะและนวัตกรรมแห่งแสงไฟสุดตระการตา ครอบคลุม 15 แลนด์มาร์กสำคัญสองฝั่งแม่น้ำ ไฮไลต์ของงาน ได้แก่ การแสดงโดรนกว่า 500 ลำที่สะพานพระราม 8 ทุกคืนวันศุกร์ และการแสดงพลุไฟสุดอลังการบริเวณสะพานพุทธฯ ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์
ข้อมูลจาก Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวครบวงจรชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า ความสนใจในการค้นหาและจองทริปที่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีการจองที่พักเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า (กว่า 90%) ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่งตรงกับช่วงจัดคอนเสิร์ตใหญ่หลายงาน เช่น คอนเสิร์ต BLACKPINK ที่บัตรขายหมดทั้งสามรอบ รวมถึงการแสดงของศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่าง Tyler The Creator, Sean Paul, Mariah Carey, Doja Cat และ Jackson Wang
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางสายดนตรี ซึ่งเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ดีเจระดับโลกที่ Café Del Mar หาดกมลา กับศิลปินระดับตำนานอย่าง Carl Cox, Bob Sinclar และ Rampa ขณะเดียวกัน จังหวัดชลบุรี ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล Wonderfruit (11–15 ธันวาคม) ที่จัดขึ้น ณ The Fields, Siam Country Club เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ส่วน พัทยา ก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในงาน Kolour Festival ที่ Legend Siam ซึ่งปีนี้ได้ DJ Hugel มาร่วมสร้างบรรยากาศอย่างคึกคัก
เมื่อประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ระดับโลกอย่าง Tomorrowland Thailand (พ.ศ. 2569–2573) Traveloka ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ผ่านการเชื่อมต่อนักเดินทางเข้ากับตัวเลือกการเดินทางที่สะดวก ราบรื่น และตอบโจทย์ พร้อมประสบการณ์ที่ออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพลังของชุมชนไทยในทุกการเดินทาง