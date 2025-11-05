Messe Frankfurt จับมือ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เปิดตัว “Prolight + Sound Bangkok 2026” (โปร ไลท์ แอนด์ ซาวด์ แบงค็อก) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมความบันเทิงและเทคโนโลยีเสียง-แสง-ภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Messe Frankfurt Hong Kong ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ประกาศเปิดตัวงาน “โปร ไลท์ แอนด์ ซาวด์ แบงค็อก” (Prolight + Sound Bangkok) หรือ PLSB งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคด้านความบันเทิงและระบบภาพ-เสียงมืออาชีพ (pro AV) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
งาน โปร ไลท์ แอนด์ ซาวด์ แบงค็อก จะใช้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 670 ล้านคน งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโลกของ Messe Frankfurt ผ่านงานแฟร์ต้นแบบอย่าง Prolight + Sound Frankfurt และ Prolight + Sound Guangzhou พร้อมผสานความเชี่ยวชาญเชิงลึกในตลาดภูมิภาคของ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เพื่อสร้างเวทีสำคัญสำหรับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ทั่วโลกในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน
โอกาสใหม่ในตลาดบันเทิงและการท่องเที่ยวของไทย
อุตสาหกรรมความบันเทิง การแสดงสด และการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความต้องการลงทุนในระบบเสียง แสง เวที การติดตั้งภาพ-เสียงแบบมืออาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีเสมือนจริง (immersive experiences) โดยกรุงเทพฯ ถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคที่พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้
นาง Kerstin Horaczek รองประธานฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Messe Frankfurt Exhibition GmbH กล่าวว่า“Prolight + Sound Bangkok ถือเป็นการขยายแบรนด์สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเสียง แสง และระบบภาพให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ผู้แสดงสินค้าจะได้พบกับโอกาสทางธุรกิจระดับโลก ผู้ซื้อคุณภาพ และเวทีทรงพลังสำหรับการเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพสูงแห่งนี้”
นาย Richard Li กรรมการบริหาร บริษัท Messe Frankfurt (HK) Ltd กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยทรัพยากรระดับโลกและนวัตกรรมจาก Prolight + Sound Guangzhou งาน PLSB จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตขึ้นอีกขั้น เปิดโอกาสให้แบรนด์ระดับโลกและผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างโอกาสทางการค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจในระยะยาว”
ความร่วมมือระหว่างสองผู้นำในอุตสาหกรรม
นาย จัสติน เปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า
“วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค มีประสบการณ์ยาวนานในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคอาเซียนมายาวนาน เรามีความเข้าใจตลาด เครือข่ายผู้ซื้อ และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานในระดับมืออาชีพ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความพร้อมทั้งในด้านนโยบายภาครัฐและความต้องการของตลาด ทำให้งาน Prolight + Sound Bangkok จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีความบันเทิงในภูมิภาคนี้”
ไทย…ศูนย์กลางใหม่ของอุตสาหกรรมความบันเทิงในอาเซียน
ภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างโดดเด่น โดยกรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในโลกในปี 2567 ด้วยนักท่องเที่ยวกว่า 35 ล้านคนต่อปี การเดินทางสะดวกสบายด้วยระบบวีซ่าฟรีและการบินเชื่อมต่อทั่วภูมิภาค อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักด้าน MICE ในอาเซียน อันดับ 1 ของภูมิภาค และอันดับ 7 ของโลก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสำคัญ เช่น Thailand 4.0, Creative Economy Plan, และ Soft Power Strategy ซึ่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมความบันเทิงและเทคโนโลยีภาพ-เสียงมืออาชีพโดยตรง ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเตรียมต้อนรับเทศกาลระดับโลกอย่าง Tomorrowland และ Electric Daisy Carnival (EDC) ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2569 สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ขอบเขตการแสดงสินค้าหลักในงาน Prolight + Sound Bangkok
งาน โปร ไลท์ แอนด์ ซาวด์ แบงค็อก ครอบคลุมเทคโนโลยีครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ตลาดอาเซียน ได้แก่
• อุปกรณ์และเทคโนโลยีเสียงมืออาชีพ (Professional Audio Equipment & Technology)
• ระบบภาพและอุปกรณ์การประชุม (Conferencing & AV Equipment)
• ระบบไฟและแสงเวที (Professional Lighting Equipment & Technology)
• อุปกรณ์และเทคโนโลยีเวที (Stage Equipment & Technology)
• เทคโนโลยี LED และจอแสดงผล (LED & Display Technology)
• ดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Music & Related Equipment)
ด้วยการรวมผู้ประกอบการระดับโลกและผู้ซื้อจากภูมิภาค งานนี้มุ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมโยงนวัตกรรม ความร่วมมือ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
________________________________________
งาน Prolight + Sound Bangkok จัดโดย Messe Frankfurt และ VNU Exhibitions Asia Pacific
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.prolightsound-bangkok.net
อีเมล: plsb@hongkong.messefrankfurt.com | plsb@vnuasiapacific.com
Facebook: https://www.facebook.com/ProlightandSoundBangkok
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/prolight-sound-bangkok
WeChat: @prolight-sound