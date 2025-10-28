"อิสร์–เอิร์น" ร่วมเฟ้นหานักร้องรุ่นใหม่ บนเวที "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่" ซีซัน 2

"อิสร์ – อิสรพงศ์ ดอกยอ" แชมป์ 14 สมัยจาก "ศึกวันดวลเพลง" และ "เอิร์น – สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ" หรือ "เอิร์น เดอะสตาร์ 2" จากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมเป็นคณะกรรมการเฟ้นหาดาวรุ่งเสียงทองรุ่นใหม่ของวงการเพลงไทย บนเวทีประกวดร้องเพลง "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่" ซีซัน 2 รอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ชมพู ฟรุ๊ตตี้ นนทิยา จิวบางป่า หนึ่ง จักรวาล บริพันธ์ ชัยภูมิ และเอก รังสิโรจน์ ดำเนินรายการโดย เกลือ - กิตติ เชี่ยววงศ์กุล และ ปุ้ย - รุ่งทิวา คงสนุ่น
โครงการ "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่" เป็นเวทีห่งการอนุรักษ์เพลงไทย จัดร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และหน่วยงานภาคี อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และช่องวัน 31 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลง พร้อมขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยให้คงอยู่กับประเทศชาติตลอดไป
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการประชันเสียงของเยาวชนทั่วประเทศทั้ง 14 คน ที่ถ่ายทอดบทเพลงไทยอย่างภาคภูมิใจ พร้อมโชว์พิเศษจาก "อิสร์" และ "เอิร์น" ที่ร่วมสร้างสีสันและส่งกำลังใจให้น้องๆ ผู้เข้าประกวด
เอิร์น - สุรัตน์ติกานต์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้มาร่วมโชว์และเป็นคณะกรรมการตัดสินน้องๆ ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง เห็นแล้วรู้เลยว่าเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจเพลงไทยจริงๆ สำหรับเอิร์น เพลงลูกทุ่งถือเป็น Soft Power ของประเทศ อย่างเพลง สยามเมืองยิ้ม ของแม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ก็เป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยิ้มตาม และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย อยากชวนให้น้องๆ ช่วยกันสืบสานเพลงลูกทุ่งลูกกรุงให้อยู่คู่ใจคนไทยต่อไปค่ะ
ด้าน อิสร์ - อิสรพงศ์ เปิดเผยว่า ดีใจมากครับที่ได้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของเวทีนี้ เพราะเราเองก็เติบโตมาจากการประกวด รู้ว่าความฝันของน้องๆ มีค่ามากแค่ไหน เวทีนี้ไม่ใช่แค่แข่งขัน แต่ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางดนตรี เพลงลูกทุ่งและลูกกรุงของเรามีเสน่ห์เฉพาะตัว เป็น Soft Power ที่บอกความเป็นไทยได้อย่างสวยงาม และที่สำคัญ ทุกคนสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ไปต่อยอดได้จริงในอนาคตครับ
สามารถติดตามชมเทปบันทึกภาพการประกวดร้องเพลง "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่" ซีซัน 2 รอบชิงชนะเลิศ ได้ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ทาง ช่อง NBT, ช่อง 7HD และช่องวัน 31 ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Fanpage : เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย