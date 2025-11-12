“หนูนา-กัญจนา” แม่พระของช้างไทย ไถ่ตัว “น้องต้นบุญ” ช้างน้อยใจสู้สู่สถาบันคชบาลฯ

คนไทยปลื้มปริ่มหลัง “หนูนา-กัญจนา” แม่พระของช้างไทย เตรียมให้ชีวิตใหม่ “น้องต้นบุญ” (ต้นหนาว) ช้างน้อยสุดอาภัพตั้งแต่เด็ก ซ้ำยังป่วยโรค EEHV แต่น้องใจสู้ สู้จนหายจากโรคร้ายมาได้ โดยหนูนาจะไถ่ตัวน้องจากเจ้าของเดิมในราคา 1.3 ล้านบาท และมอบให้สถาบันคชบาลฯ เพื่อหาแม่รับให้น้องได้มีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือช้างในบ้านเรา ได้เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับ “น้องต้นบุญ” (ชื่อเดิมน้องต้นหนาว) ผ่านเฟซบุ๊ก NuNa Silpa-archa ว่า
การไถ่น้องต้นบุญ (ชื่อเดิม..ต้นหนาว)…อย่างที่ทุกท่านทราบดีแล้วว่า..น้องมีอดีตที่น่าสงสารมาก ถูกพรากจากแม่ในวัยที่ยังต้องกินนมคือประมาณหนึ่งขวบ เอามาฝึกอย่างไม่เหมาะสม โดยล่ามขาหน้าทั้งสองของน้องติดกันโยงไปที่คอ..ให้น้องกินมันแกว ซึ่งมันผิดมาก จากนั้นส่งไปทำงานที่เกาะสมุย..
จนวันหนึ่งน้องเป็น EEHV ชนิดที่อาการหนักมาก
จนดิฉันและหลายคนไม่คิดว่าน้องจะชนะได้ แต่น้องเป็นนักสู้เหลือเกิน เอาชนะจนได้…
ดิฉันจึงต้องการให้ชีวิตใหม่กับน้อง..โดยเจรจาไถ่ตัวน้องจากเจ้าของเมื่อน้องหายสนิทในราคา 1.3 ล้านบาท แล้วจะยกน้องให้คชบาล ให้น้องไปหาแม่รับที่นั่น…
ดิฉันกะว่าจะจ่ายเงินเจ้าของช่วงต้นเดือนธันวา ส่วนน้องจะไปคชบาลเมื่อไหร่…คงต้องรอคุณหมอยืนยันว่าน้องแข็งแรงเต็มที่ พร้อมเดินทางได้ ซึ่งคงอีกหลายเดือน…
ปกติเวลาไถ่ช้าง ดิฉันไม่เคยรบกวนใครเลย ไถ่ด้วยตัวเองมาตลอดทุกเชือก แต่สำหรับต้นบุญ ..ดิฉันทราบว่าหลายท่านอยากมีส่วนร่วมช่วยน้อง ดิฉันจึงเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ…
ท่านใดอยากช่วย ..ก็เชิญได้นะคะ ที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน…โดยดิฉันจะแจ้งยอดเงินรับอย่างละเอียด เมื่อมาถึงวันจ่ายเงินค่ะ…แต่ถึงไม่มีใครช่วย..ดิฉันก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะ…
เพื่อชีวิตน้อยๆชีวิตหนึ่ง ที่น่าสงสารมาตลอด จะได้มีอนาคตที่สดใส..ยาวนาน…
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline