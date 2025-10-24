ไฟเขียวแล้ว! “สุชาติ” เตรียมบินด่วนศรีลังกา พา 2 ช้างไทย “พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์” กลับบ้านเกิด

สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ เตรียมหารือบินด่วนไปศรีลังกาหลังทาง นายกฯ อนุทิน ไฟเขียวเรื่องการประสานงานพา “พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์” กลับบ้านเกิดที่ประเทศไทย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก “สุชาติ ชมกลิ่น” ระบุว่า ตนกำลังเตรียมเดินทางด่วนไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อดำเนินการทางการทูตในการ นำช้างไทย 2 เชือก “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” กลับประเทศไทย
ซึ่งนายสุชาติ ระบุว่า การนำช้างกลับจำเป็นต้องดำเนินการผ่านกระบวนการทางการทูตอย่างรอบคอบ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างจริงจังโดยประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เพื่อเจรจาขอนำช้างกลับมาดูแลในประเทศไทยอย่างเหมาะสม
ขณะที่ในการเดินทางครั้งนี้ นายสุชาติจะนำทีมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ และทีมสัตวแพทย์ ไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของช้างทั้งสองเชือก พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีที่สุดระหว่างรอการเจรจา
อย่างไรก็ตาม ภารกิจครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวของความร่วมมือทางการทูตด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และเป็นความพยายามของรัฐบาลไทยในการ “พาช้างไทยกลับบ้าน” หลังอยู่ต่างแดนมานานหลายปี
ซึ่งล่าสุดทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ไฟเขียวแล้วให้ความเห็นชอบให้เริ่มประสานงานผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน
โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายศรีลังกา ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และสวัสดิภาพของช้างพระราชทานทั้งสองเชือกเป็นสำคัญ
สำหรับ “พลายประตูผา” เป็นช้างไทยเชือกแรกที่ถูกส่งไปศรีลังกาในปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีอายุประมาณ 51 ปี ปัจจุบันอาศัยที่วัดสุธุฮุมโปลลา เมืองแคนดี้
ขณะที่ “พลายศรีณรงค์” นั้น เป็นช้างไทยเชือกที่ 2 ที่ถูกส่งไปให้ศรีลังกาในปี พ.ศ. 2544 ถือเป็นช้างเพื่อนร่วมรุ่นของ “พลายศักดิ์สุรินทร์” ช้างเชือกที่ 3 ที่ถูกส่งไปให้ศรีลังกาในปีเดียวกัน อาศัยอยุ่ที่วัด kelaniya เมือง Rattanapura ซึ่ง “พลายศักดิ์สุรินทร์” ได้กลับบ้านเกิดประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 66 ขณะนี้อยู่ที่สถาบันคชบาลฯ
