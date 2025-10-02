“หนูนา” ขอความเป็นธรรมให้ “ลูกช้างต้นหนาว” พร้อมตั้งข้อสังเกตการทำงานปศุสัตว์สุรินทร์

หนูนา กัญจนา ศิลปอาชา ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช้างไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตการทำงานของสำนักงานปศุสัตว์สุรินทร์ หลังมีกรณีลูกช้าง “ต้นหนาว” ถูกวิพากษ์ว่าถูกฝึกทารุณจนป่วยหนัก พร้อมขอให้ตรวจสอบอย่างเป็นธรรม พร้อมฝากกำลังใจถึงผู้เลี้ยงช้างที่ดูแลสัตว์อย่างถูกต้อง
วันนี้ (2 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Nuna Silpa-archa" ของ หนูนา กัญจนา ศิลปอาชา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย ในปัจจุบันเธอมีบทบาทด้านการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้าง เธอเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลและสังคมเห็นความสำคัญของการดูแลช้างไทย พยายามผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อน ช้างป่า และปัญหาการทารุณกรรมช้าง
โดยเธอได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของสำนักงานปศุสัตว์สุรินทร์ โดยระบุข้อความว่า “เพิ่งทราบว่าปศุสัตว์สุรินทร์จะไปตรวจบ้านน้องสิงห์มงคล เท่าที่ดิฉันทราบ บ้านนี้เลี้ยงช้างดีมาก
ที่บ้านฝึกน้องต้นหนาว และฝึกช้างแบบทารุณทำไมปศุสัตว์ไม่เข้าไปดู ไม่ให้ฝึกลูกช้างแบบนี้อีก เมื่อเดือนเมษาฯ ที่ประเด็นน้องต้นหนาวถูกหยิบยกขึ้นมา ปศุสัตว์เคยเข้าไปดูแล้ว แต่ผลตรวจ ปศุสัตว์บอกว่าไม่ทารุณ น้องร่าเริง คนฝึกให้น้องกินมันแกว เรายังคิดเลยว่าน้องอายุแค่ขวบนิดๆ ให้กินมันแกวได้ยังไง
แล้วสภาพที่ต้นหนาวถูกฝึก ปศุสัตว์ยังไม่เห็นว่านั่นคือทารุณอีกหรือ? วันนี้ต้นหนาวอาการเป็นตายเท่ากัน ปศุสัตว์ช่วยตรวจให้ถูกบ้านด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้บ้านน้องสิงห์มงคล”
อย่างไรก็ตาม พลายต้นหนาว ลูกช้างวัย 2 ขวบ ป่วยด้วยโรคไวรัสเฮอร์ปีส์ (EEHV) ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤต มีอาการบวมที่ใบหน้า ลิ้นม่วง เกล็ดเลือดต่ำ และซึมเบื่ออาหาร ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างกระบี่กำลังดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้การรักษาด้วยการถ่ายเลือดจากพังน้ำทิพย์และสเต็มเซลล์ สนับสนุนโดยหนูนา กัญจนา ศิลปอาชา และผู้บริจาคอื่นๆ แม้อาการยังไม่ดีขึ้นมากนัก แต่ยังคงทรงตัว และทีมแพทย์ขอแรงกำลังใจจากสาธารณชนเพื่อช่วยพลายต้นหนาวต่อสู้กับโรคนี้ต่อไป