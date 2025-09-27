หญิงสาวถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนสลบ วิ่งหนีตายขอความช่วยเหลือ ชาวเน็ตแห่แชร์เรียกร้องความเป็นธรรม

หญิงสาววิ่งหนีตายขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี ถูกกลุ่มคนรุมทำร้ายโหดจนสลบแล้วยังถูกตีซ้ำ อ้างถูกผู้หญิงถึง 20 คนรุมสกรัม ได้พลเมืองดีให้ความช่วยเหลือลั่นพฤติกรรมเข้าข่าย "พยายามฆ่า" วอนสังคมแชร์ตามหาญาติ เรียกร้องความเป็นธรรมและเอาผิดผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด!
วันนี้ (27 ก.ย.) เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่สร้างความตกใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความเล่าเหตุการณ์ที่ตนได้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งถูกกลุ่มคนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือ
ผู้โพสต์ระบุว่าตนพบเห็นหญิงสาวรายนี้ขณะมา "กินข้าว" โดยเธอวิ่งมาขอความช่วยเหลือในสภาพที่น่าเป็นห่วง มีเลือดกลบปาก และได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
จากคำบอกเล่าของผู้บาดเจ็บกับพลเมืองดี ทราบว่าเธอถูกกลุ่มคนรุมทำร้าย ซึ่งเธอระบุว่ามีผู้หญิงรุมถึง 20 คน แม้ผู้โพสต์จะระบุว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าจำนวนจริงหรือไม่ แต่ยืนยันว่าหญิงสาวถูกรุมทำร้ายจริง นอกจากนี้ ผู้บาดเจ็บยังเล่าว่าเธอถูกทำร้ายจนสลบไปแล้ว แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังได้ปลุกขึ้นมาทำร้ายซ้ำอีก ก่อนที่เธอจะหนีมาขอความช่วยเหลือได้สำเร็จ
ผู้โพสต์แสดงความกังวลว่าการกระทำที่โหดร้ายดังกล่าวเข้าข่าย “พยายามฆ่าคนตาย” เนื่องจากทำร้ายอย่างต่อเนื่องจนเหยื่อถึงขั้นสลบ และมีการทำร้ายซ้ำอีกครั้ง
หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและเรื่องราวดังกล่าว ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น และมีการแชร์โพสต์ไปแล้วกว่า 2 หมื่นครั้ง
นอกจากนี้ ในช่องคอมเมนต์ยังมีผู้ที่นำคลิปเหตุการณ์ขณะที่หญิงสาวรายนี้ถูกทำร้ายมาเผยแพร่เพิ่มเติม ซึ่งยิ่งตอกย้ำความรุนแรงของสถานการณ์ ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือและดำเนินการสืบสวน เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด
"แชร์ออกไป ญาติใคร หลานใคร เอาไห้สุดนะครับ แชร์์ออกไปเหตุการณ์นี้น้องต้องได้ความยุติธรรม" ผู้โพสต์ทิ้งท้าย พร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเยาวชนรายนี้
การกระทำที่รุนแรงต่อผู้อื่น โดยเฉพาะการรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต เป็นความผิดอาญาที่มีโทษรุนแรง โดยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และ 297 มีโทษจำคุกและปรับ ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจของเหยื่อ
ชมคลิป