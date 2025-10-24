R.I.P “น้องซับหวาย” ลากลับดาวช้างแล้ว

“น้องซับหวาย” ลูกช้างป่าพลัดหลงจากโขลงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ได้ลากลับดาวช้างแล้ว หลังมีสภาพอิดโรยกินนมไม่ได้เนื่องจากมีแผลในช่องปาก ส่วนสาเหตุการตายอยู่ระหว่างรอผลเลือดจากทีมแพทย์
“หนูนา” กัญจนา ศิลปอาชา หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือช้างในบ้านเรา ได้โพสต์เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa แจ้งข่าวการตายของ “น้องซับหวาย” ข้อความว่า
น้องซับหวายไปดาวช้างแล้วนะคะ…
น้องคงไม่อยากเป็นช้าง..อยากเกิดในภพภูมิใหม่ที่สูงขึ้น
สู่ภพภูมิที่ดีนะลูก…ซับหวาย..
ซึ่งก่อนหน้านี้ ช่วงเย็นของวันที่ 23 ต.ค. 68 ทางเพจดังกล่าวเพิ่งอัพเดตอาการของน้องซับหวายไว้ว่า
ผลเอ็กซเรย์เจ้าตัวเล็ก..ขาไม่หักนะคะ…
แต่น้องมีแผลบนเพดานปากอาจเป็นเหตุให้น้องไม่ดื่มนม…
เด็กน้อยซับหวาย…
เดี๋ยวจะโอนเงินให้แม่จั่นไว้ใช้หน้างานช่วยน้อง 30,000 ค่ะ
ส่วนสาเหตุการตายนั้นสาเหตุหนึ่งอาจมาจากที่น้องอิดโรยมากเนื่องจากกินนมไม่ได้เนื่องจากมีแผลในช่องปาก ส่วนสาเหตุหลักอื่นๆ ทางทีมแพทย์กำลังตรวจสอบและรอผลจากการตรวจเลือดของน้องอยู่
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline