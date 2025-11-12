เปิดสาขาใหม่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” คิงสแควร์ พระราม 3 ชมงานศิลปะพร้อมชิมเมนูสุดพิเศษ

"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” เปิดตัวสาขาใหม่ โครงการคิงสแควร์ (พระราม 3) พร้อมนิทรรศการศิลปะ Abstract โดยศิลปิน “ชรัณธันย์ ธนโชติปรมัตถ์ (CHAR)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Echoes of The Everyday” พร้อมเปิดตัวเมนูพิเศษจากเชฟเกียม บาร์บ (Guillaume Barbe) ในคอลเลกชัน “Art x Edible Collaboration”
“เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” ประเทศไทย (The Coffee Academïcs Thailand) ร้านคาเฟ่สเปเชียลตี้ระดับพรีเมียมจากฮ่องกง ภายใต้การบริหารของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เดินหน้าขยายสาขาที่ 4 อย่างเป็นทางการ ณ โครงการคิงสแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์ (พระราม 3) โดยสาขาใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์ “Coffee + Brunch + Community” ที่ผสานมาตรฐานกาแฟสเปเชียลตี้จากฮ่องกง เข้ากับพลังสร้างสรรค์ของย่านเมืองกรุงเทพฯ ผ่านบรรยากาศร้านโทนสว่าง อบอุ่น และเป็นมิตร เหมาะสำหรับทุกคน ตั้งแต่นักเรียน ครอบครัว คนทำงาน ไปจนถึงครีเอเตอร์รุ่นใหม่
“การเปิดสาขาคิงสแควร์คือหมุดหมายสำคัญของกลยุทธ์ Coffee + Brunch + Community เรานำความพิถีพิถันของสเปเชียลตี้คอฟฟี สไตล์ฮ่องกง มาผสานกับพลังสร้างสรรค์ของย่านเมืองกรุงเทพฯ ผ่านเมนูบรันช์ เบเกอรีสดใหม่ และเป็นคอมมูนิตี้แห่งใหม่ เพราะกาแฟที่ดี ไม่ใช่เพียงเรื่องของรสชาติ แต่คือการจุดประกายบทสนทนาที่มีความหมาย”
“More Than Coffee” Art x Edible Collaboration – การผสานงานศิลป์กับศิลปะแห่งรสชาติ
ในโอกาสเปิดตัวสาขาใหม่นี้ “เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” นำเสนอการร่วมมือระหว่างศิลปะและอาหาร ภายใต้แนวคิด “More than Coffee” ผ่านนิทรรศการศิลปะ Abstract โดยศิลปิน ชรัณธันย์ ธนโชติปรมัตถ์ (CHAR) ในคอนเซ็ปต์ “Echoes of The Everyday” ที่ถ่ายทอดมุมมองต่อชีวิตประจำวันในรูปแบบนามธรรม ผสานกับการสร้างสรรค์เมนูพิเศษโดย เชฟเกียม บาร์บ (Guillaume Barbe) เชฟขนมอบชาวฝรั่งเศส จาก "อิมแพ็คคูลิโนวา" IMPACT Culinova ผู้ผ่านประสบการณ์ระดับเชฟมิชลิน
ทั้งสองผสานแรงบันดาลใจผ่านคอลเลกชัน “Art x Edible Collaboration” ถ่ายทอดความงามของศิลปะสู่รสชาติที่สัมผัสได้ — เชื่อมต่อศิลปะ, ความคิดสร้างสรรค์, และวัฒนธรรมกาแฟอย่างมีเอกลักษณ์
แนะนำเมนูพิเศษ 6 รายการประจำฤดูกาลโดยเชฟ Guillaume Barbe
Beetroot & Scallop การเฉลิมฉลองความลงตัวของรสชาติที่ประกอบด้วยทาร์ทาร์หอยเชลล์ฮอกไกโด เสิร์ฟพร้อมครีมรมควันและบีทรูตซิฟฟองนุ่ม ด้านบนแต่งด้วยบีทรูตอบ น้ำมันเฮิร์บทารากอน และผงบีทรูต เพิ่มสีสันและรสสัมผัสในทุกคำ
Egg Benedict on Red Brioche เมนูบรันช์คลาสสิก — ไข่ลวกเนื้อเนียน ราดซอสฮอลแลนเดสพาสชั่นฟรุต เสิร์ฟบนขนมปังบริยอชเกลียวสีแดง แซมราสป์เบอร์รีแยมและบีทรูตพิคเคิล มอบรสเปรี้ยว หวาน และเนื้อสัมผัสละมุน
Red Spiral Pastry เพสตรี้สองสีลวดลายเกลียว บรรจุครีมวานิลลารมควันและแยมเบอร์รีแดง รวมทั้งไวท์ช็อกโกแลตเคลือบบาง ๆ — กลิ่นหอมละมุนและรูปลักษณ์หรูหราในสไตล์ฝรั่งเศส
Pastry Volcano Tube เพสตรี้รูปทรงทันสมัยที่ซ่อนหัวใจแห่งรสชาติ “สตรอว์เบอร์รี กัววา และเลมอน” เมื่อผ่ากลาง ข้างในจะมีซอสสตรอว์เบอร์รีกัววาไหลออกมาเหมือนลาวา ให้รสหวานอมเปรี้ยว สดชื่น และมีชีวิตชีวา
Fruit Sablé Cookies คุกกี้ซาเบลเนยกรอบ หน้าผลไม้พิวเร่สีสดใส — มะม่วง, สตรอว์เบอร์รี, แบล็กเคอร์แรนท์ และราสป์เบอร์รี รสชาติเปรี้ยวหวานตัดกันอย่างพอดี เป็นขนมเรียบง่ายที่แฝงด้วยความประณีต
Bicolor Red Viennoiserie เพสตรี้พัฟสองสีโทนแดง กลิ่นหอมอบอวลด้วยอบเชย ผิวส้ม วานิลลา กานพลู และโป๊ยกั๊ก
มอบสัมผัสอบอุ่นและโรแมนติก เหมาะสำหรับช่วงเวลาพิเศษของฤดูกาล
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะมาสัมผัสรสชาติของกาแฟชั้นดีและผลงานศิลปะอันยอดเยี่ยม ในสไตล์ Art Showcase ที่หมุนเวียน ไว้แสดงผลงานตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด “Open Space for Creativity” สามารถแวะมาใช้บริการได้ที่ ร้าน "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" สาขาคิงสแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์ (พระราม3) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 19.00 น. โทร: 0-2000-2642
ช่องทางการติดต่อ Facebook: The Coffee Academïcs Thailand | Instagram: @thecoffeeacademicsth
LINE OA: @tca_thailand
