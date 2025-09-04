เค้กสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมโปรพิเศษตลอดเดือนนี้ ที่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์"

"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" ร้านคาเฟ่ชั้นนำระดับโลก ต้อนรับความสุขกับของหวานเลิศรสสไตล์ฝรั่งเศส ขอแนะนำเมนูเค้ก ที่รังสรรค์โดย Pastry Chef ชาวฝรั่งเศส พบ 4 เมนูเค้กเมนูใหม่ที่คุณต้องหลงใหล ได้แก่ Guava Jewel Mousse, The Golden Praline, Serene Lotus Jasmine Dream, Sunshine Citrus Tart ราคาชิ้นละ 220 บาท พิเศษสุดเมื่อสั่งเมนูในหมวดเค้ก 1 ชิ้น ชนิดใดก็ได้ รับสิทธิ์แลกซื้อ Classic Coffee ในราคา 100 บาท / แก้ว (ราคารวม Vat 7%) หมายเหตุ: เฉพาะสาขาโครงการเวลาหลังสวน, เกษรวิลเลจ คิดค่าบริการ 10% ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2568 ที่ร้าน "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" ทุกสาขา
สัมผัสความหอมหวานสไตล์ฝรั่งเศสผ่าน 4 เมนูเค้กสุดพิเศษ
1. Guava Jewel Mousse มูสฝรั่งสีเขียวสดใสรสชาติหอมหวานละมุนคล้ายอัญมณี
2. The Golden Praline ช็อกโกแลต "พราลีน" เข้มข้น หรูหราน่าลิ้มลอง
3. Serene Lotus Jasmine Dream เค้กสีชมพูพาสเทล มาพร้อมกลิ่นหอมละมุนของดอกมะลิ
4. Sunshine Citrus Tart ทาร์ตส้มยุสุ รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อม ตัดด้วยครีมเนียนนุ่ม หอมสดชื่นในทุกคำ
พบความพิเศษกับโปรโมชันดีๆ พร้อมลิ้มลองเมนูเค้กสไตล์ฝรั่งเศส ได้ที่ร้าน "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" ทั้ง 3 สาขา โครงการเวลา หลังสวน, เซ็นทรัลเวิลด์ และเกษรวิลเลจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @TCA_thailand หรือสั่งเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN, GrabFood, foodpanda และ Robinhood ติดตามโปรโมชั่นดีๆ และอัปเดตใหม่ๆ จากทางร้านได้ที่ Facebook: TheCoffeeAcademicsTH และ Instagram: @TheCoffeeAcademicsTH
