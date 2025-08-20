"Yolk x โอ้กะจู๋" เปิดตัวทาร์ตไข่รส Truffle Honey Cheese

Yolk ทาร์ตไข่เจ้าดัง คอลแลปกับ "โอ้กะจู๋" ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในโปรเจคพิเศษ PROUDLY, MADE IN THAILAND เปิดตัวทาร์ไข่รสชาติใหม่ "Truffle Honey Cheese" ลองชิมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคมนี้
"Yolk" ทาร์ตไข่แบรนด์ไทยเจ้าดัง เปิดตัวโปรเจกต์สำคัญแห่งปี “Proudly, Made in Thailand” โดยจับมือความร่วมมือกับ 4 แบรนด์ไทยคุณภาพ ได้แก่ โอ้กะจู๋, แก้ว Boutique, Songwat Coffee Roaster และ JIANCHA เพื่อรังสรรค์ทาร์ตไข่ 4 รสชาติพิเศษที่สะท้อนตัวตนของแต่ละแบรนด์
โดยเริ่มเปิดตัวรสชาติแรกในวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา กับการคอลแลปแบรนด์ "โอ้กะจู๋" ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่โด่งดังจากเมนูสลัดผัก โดยรสชาติที่เปิดตัวนี้คือ Truffle Honey Cheese ทาร์ตไข่ซุปทรัฟเฟิลชีสน้ำผึ้ง
ครั้งแรกของโลก ที่นำเมนูซุปทรัฟเฟิลจากโอ้กะจู๋มาสร้างเป็นทาร์ตไข่ครัวซองต์ กัดคำแรกกลิ่นทรัฟเฟิลหอมมาเต็ม ๆ ตามด้วยชีสนัว ๆ และน้ำผึ้งหวานละมุน รสชาติซับซ้อนเหมือนกำลังกินชีสบอร์ดในคำเดียว
พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ - 31 ตุลาคมนี้ (จำนวนจำกัด) ที่ YOLK ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ CentralWorld, Siam Paragon, Central Pinklao, Bantadthong, Charoennakhon และ Grab Delivery
โดยอีก 3 รสชาติที่คอลแลปกับอีก 3 แบรนด์ จะเปิดตัวในสัปดาห์ถัดไป ดังนี้
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 Dirty Coffee & Fresh Mochi x Songwat Coffee Roasters เดอร์ตี้คอฟฟี่เข้มข้น กลมกล่อม ผสมกับโมจินมสดเนื้อนุ่ม
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 Pandan Custard & Palm Sugar Caramel x แก้ว Boutique สังขยาใบเตยเนื้อเนียนนุ่ม เสริมด้วยคาราเมลจากน้ำตาลโตนด
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 Grape & Cream Cheese x JIANCHA ครีมชีสรสละมุน จับคู่กับองุ่นและเจลลี่องุ่นหอมสดชื่น
