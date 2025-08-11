รักแม่ทุกโมเมนต์ ทรู ดีแทค ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ โทรหาคนที่คุณรักฟรี! 30 นาที

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ ทรูดีแทคขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักจากหัวใจลูกถึงหัวใจแม่ ภายใต้แนวคิด “มัมคือที่หนึ่ง…ทรูดีแทค สัญญาณที่ใส่ใจทุกหัวใจ รักแม่ทุกโมเมนต์” พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายให้ลูกค้าได้บอกรักแม่แบบจัดเต็มตลอดเดือนสิงหาคมนี้
โทรฟรี! บอกรักแม่ ให้หายคิดถึง ในเครือข่ายทรูและดีแทคฟรี 30 นาที นาน 24 ชม. เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน True ID App ,True App หรือ dtac app. 1 เบอร์/ 1 สิทธิ์/ แคมเปญ ใช้ได้ระหว่างวันที่ 11–15 สิงหาคม 2568 ทั้งลูกค้ารายเดือน และเติมเงิน
กิจกรรมสุดอบอุ่น “หอมสุดใจกับคุณแม่” ร่วมกิจกรรม ทำถุงหอม DIY กับคุณแม่ เพื่อเชื่อมความรักและสร้างโมเมนต์สุดประทับใจ วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ True Branding Shop Siam Paragon , True Branding Shop ICONSIAM , True Shop Central Pinklao รับจำนวนจำกัด 60 คู่ (20 คู่ต่อสาขา) สามารถ Walk-in และลงทะเบียน ณ จุดทำกิจกรรม
สิทธิพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม
ลูกค้ารายเดือน
- ลดสุดแรง…..แพ็กนี้เพื่อคนที่รักที่สุด แพ็กเสริมเน็ตเต็มสปีด 88GB ใช้ได้ 8 วัน เพียง 159 บาท
- บอกรักแม่แบบไม่เอ้าท์ ด้วยแพ็กเกจรายเดือน 5G Super Streaming จากทรู ดีแทค ให้แม่ได้ฟินกับทุกความบันเทิงแบบจัดเต็ม! ดูคลิป ฟังเพลงกับ YouTube Premium แบบไม่มีโฆษณากวนใจ นานสูงสุด 12 เดือน! เริ่มเพียง 699 บาทต่อเดือน
- โปรแรงฉบับตัวแม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาทรู ซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจลดสูงสุด 7,000 บาท* พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ ใช้ได้ 2 ซิมจ่ายแค่บิลเดียว พิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
- บอกรัก “มัม” ด้วยมือถือราคาพิเศษลดมากกว่า 50%” พิเศษไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน พร้อมสมัครแพ็กเกจ 5G Device Package
ลูกค้าเติมเงิน
- แพ็ก Net 88 GB 179 บาท ใช้ได้นาน 15 วัน และ 28 GB ราคา 89 บาท ใช้ได้นาน 5 วัน
- ลูกค้าใหม่เปิดซิมพร้อมสมัครโปร 300 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์ใช้งาน True F-Secure ฟรี
ลูกค้าเน็ตบ้านทรูออนไลน์
- เน็ตบ้านทรูใส่ใจ ทุกหัวใจ ให้คุณรักแม่ทุกโมเมนต์ รู้ใจมัม ติดเน็ตบ้านทรู ให้คุณมัม เน็ตบ้านไฟเบอร์แรง 500/500Mbps ให้แม่ส่องโซเชียล และส่งแชทได้ลื่น ดูฟรี! YouTube Premium แบบไม่มีโฆษณาคั่น ร้องคาราโอเกะฟรี! กับเพลินคาราโอเกะ โยคะ ออกกำลังกายที่บ้าน แบบมี AI เป็น เทรนเนอร์ส่วนตัว ให้คุณแม่มีสุขภาพดี หรือดูหนัง ซีรีส์ฟินๆ กับ iQIYI คุ้ม ครบ เพียง 799 บาท และยังปลอดภัยจากมิจฉาชีพ กับทรูไซเบอร์เซฟป้องกันลิงก์แปลกปลอมอีกด้วย
- ลูกค้าเน็ตบ้านทรู ติดกล้องวงจรปิด ไว้ดูแลคุณแม่ เพียง 99 บาท/เดือน
พิเศษใส่ใจ ปลอดภัยยิ่งกว่ากับ F-Secure for True ปกป้องภัยไซเบอร์ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย 7 ฟังก์ชั่นที่ครอบคลุม สมัครแพ็ก 49 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์ใช้ฟรี 2 เดือนแรก
ทรูดีแทคขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักในเทศกาลวันแม่ ด้วยสัญญาณที่ใส่ใจทุกหัวใจ พร้อมสิทธิพิเศษมากมายให้คุณและแม่ได้ใกล้กันมากขึ้นในทุกโมเมนต์ของความรัก