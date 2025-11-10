ไอเทมสะสมระดับโลก! ไทยเปิดตัว คอลเลกชันบัตร MotoGP 2026 สนามแรกฤดูกาล สวยงาม น่าสะสม

ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ โมโตจีพี สนามประเทศไทย เผยโฉมบัตร ThaiGP คอลเลกชัน 2026 ที่จะเปิดจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก 11 พ.ย. นี้ สวยงาม น่าสะสม ออกแบบด้วยเทคนิคคอลลาจและกราฟิกศิลปะร่วมสมัย ถ่ายทอดอารมณ์ ความทรงจำ และประสบการณ์ของการแข่งขัน ThaiGP ในฐานะเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตที่เป็น “มากกว่าสนามแข่ง” ผสานสองแนวคิดหลัก More Than A Race และ Thailand to The World เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้เปิดเผยโฉม “บัตรเข้าชมการแข่งขัน” รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี สนามประเทศไทย ภายใต้ชื่อรายการ "PT Grand Prix of Thailand 2026" อย่างเป็นทางการ โดยเป็นเจ้าภาพ Pre-Season Test (การทดสอบก่อนเปิดฤดูกาล) วันที่ 21-22 ก.พ. และ สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2569 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยเตรียมเปิดจำหน่าย 11 พ.ย. นี้ เวลา 14.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสำเร็จของโมโตจีพี สนามประเทศไทย หรือ ThaiGP ไม่ได้มีเพียงแค่ความเร้าใจของการแข่งขันในสนาม แต่เป็น 'เทศกาลมอเตอร์สปอร์ต' ที่มีเป็นแหล่งรวมความสนุก ความประทับใจ ความยิ่งใหญ่ ด้วยสีสันและเสน่ห์ในแบบไทย
“ThaiGP เป็น “มิติของประสบการณ์” ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน แต่คือบรรยากาศ ความทรงจำ และเสน่ห์แบบไทยที่อยู่ในทุกช่วงเวลา รวมถึง “บัตรเข้าชมการแข่งขัน” ที่กลายเป็นของสะสมทรงคุณค่าและเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงออกและนำเสนออัตลักษณ์ที่งดงามสู่คนทั่วโลก”
"ในเวทีโลก ประเทศต่างๆ ก็มีการออกแบบบัตรเข้าชมแตกต่างกัน เพื่อแข่งขันด้านดีไซน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะที่บัตร ThaiGP ก็มี เสน่ห์การออกแบบที่มี “เส้นเรื่อง” เฉพาะตัวที่ครองใจและแฟนทั่วโลกเฝ้ารอคอย กลายเป็น ของสะสมล้ำค่า ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์แห่ง World Event ที่ประเทศไทย"
ในปี 2026 นี้ ทีมงานนักออกแบบได้สร้างสรรค์ลวดลายบนบัตร ให้กลายเป็น คอลเลกชันล้ำค่า โดยสื่อสารด้วยการผสาน 2 แนวคิดหลัก More Than A Race และ Thailand to The World นำเสนอว่า ThaiGP ไม่ใช่เพียงเกมความเร็วในสนาม แต่คือเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตที่มีตัวตน ความรู้สึก และประสบการณ์ร่วมของแฟนๆ ทั่วโลก
ดีไซน์บัตรในปีนี้จึงเป็นดั่ง 'แคปซูลแห่งความทรงจำ' ที่บรรจุทุกองค์ประกอบสำคัญของ ThaiGP ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยก้าวออกจากกรอบอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการใช้เทคนิค คอลลาจ (Collage) และกราฟิกแบบ ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ Key Visual ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปีก่อนหน้า โดยในบัตรได้บรรจุ
มิติการแข่งขัน : บรรจุภาพนักบิดซูเปอร์สตาร์ อาทิ มาร์ค มาร์เกซ และ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร และนักแข่งคนอื่นๆ รวมถึงถ้วยรางวัล สื่อถึงการช่วงชิง และเกียรติยศแห่งบัลลังก์เจ้าความเร็ว
ประสบการณ์ที่จับต้องได้ : สะท้อนบรรยากาศสุดพิเศษอย่าง พิตวอล์ค (Pit Walk), ฮีโร่ วอล์ค (Hero Walk), และ ไรเดอร์ แฟน พาเหรด (Rider Fan Parade) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างนักบิดกับแฟนคลับ ภาพจำของแฟนคลับที่เนืองแน่น รอยยิ้มและสีสันแห่งกองเชียร์ รวมถึงตัวแทนคนไทยที่ได้รับเกียรติโบกธงตราหมากรุก ด้วยความภาคภูมิ
ความบันเทิงและวัฒนธรรมไทย : ความมันส์จาก คอนเสิร์ต และศิลปะการต่อสู้ มวยไทย ที่เติมเต็มประสบการณ์ในคอนเซ็ปต์ ‘More Than A Race’ ผสานอัตลักษณ์ไทยสู่สากล มีการนำ "ธงชาติไทย" และ "วัฒนธรรมท้องถิ่น" มาจัดวางร่วมกับภาพความตื่นเต้นในสนาม ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ThaiGP ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขัน แต่เป็น ประตูบานแรก ที่นำ Soft Power ของไทย เข้าสู่สายตาแฟนความเร็วมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก
จากกระแสตอบรับที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอบัตรชมการแข่งขัน กลายเป็นไอเทมสะสมที่แฟนทั่วโลกเฝ้ารอทุกปี และถูกจับตามองในด้านความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นที่จับตามองของสื่อทั่วโลกด้วยเช่นกัน
บัตรชมการแข่งขัน ThaiGP จึงไม่ใช่แค่บัตรผ่านประตู แต่คือ ของสะสมสุดล้ำค่า ที่บรรจุพลังและถ่ายทอดเรื่องราวในที่เป็นเสน่ห์ของไทยสู่ World Event ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
ซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ allticket วันที่ 11 พ.ย.นี้ ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram หรือรับข่าวสารผ่านช่องทางไลน์ โดยเพิ่มเพื่อน Line ID : @changcircuit
#ChangCircuitBuriram #ThaiGP #PTGrandPrixofThailand2026 #MotoGP2026