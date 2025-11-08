“FOCACCIA SANDWICHES” เสิร์ฟความอร่อยสไตล์อิตาเลียนแท้ ที่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์"

"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" เปิดประสบการณ์ความอร่อยใหม่ เสิร์ฟ 4 เมนู “FOCACCIA SANDWICHES” สไตล์อิตาเลียนแท้ สัมผัสความพรีเมียมของขนมปังโฟคาเซียอบสดใหม่ กรอบนอกนุ่มใน ผสานวัตถุดิบชั้นเลิศ เสิร์ฟพร้อมกาแฟสเปเชียลตี้ระดับโลก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" (The Coffee Academïcs) คาเฟ่สเปเชียลตี้ชั้นนำระดับโลกจากฮ่องกง ที่บริหารงานในไทยโดย อิมแพ็ค เมืองทองธานี สร้างความตื่นเต้นให้เหล่าฟู้ดดี้และคอฟฟี่เลิฟเวอร์อีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุด “FOCACCIA SANDWICHES” (โฟคาเซีย แซนด์วิช) ที่จะมายกระดับประสบการณ์มื้ออาหารในคาเฟ่ให้เหนือชั้นยิ่งขึ้น ชูจุดเด่นที่ "ขนมปังโฟคาเซีย" สูตรต้นตำรับอิตาลีแท้ ที่ผ่านการอบอย่างพิถีพิถันจนได้เนื้อสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ กรอบนอกนุ่มใน หอมกรุ่นกลิ่นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์และแป้งสาลีคุณภาพเยี่ยม กลายเป็นแซนด์วิชกูร์เมต์ที่อัดแน่นด้วยวัตถุดิบพรีเมียม 4 รสชาติสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างสรรค์โดยทีมเชฟมากประสบการณ์
ลิ้มลอง 4 รสชาติความอร่อยที่แตกต่าง พบกับ 4 เมนูโฟคาเซีย แซนด์วิช ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศมาผสานกันอย่างลงตัว:
1. Smoked Chicken Swiss Cheese (ราคา 245 บาท) เอาใจสายคลาสสิกด้วยอกไก่รมควันเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ ประกบคู่กับสวิสชีสรสละมุน เพิ่มมิติรสชาติด้วยซอสมัสตาร์ดมาโยสูตรพิเศษ
2. Jamon Serrano and Chorizo (ราคา 265 บาท) รสชาติจัดจ้านสไตล์สแปนิช ด้วยฆามอน เซอร์ราโน (แฮมดิบ) และโชริโซ (ไส้กรอก) ที่หอมเครื่องเทศ เข้มข้นถึงเครื่อง ตัดเลี่ยนอย่างลงตัวด้วยพริกจาลาปิโน่และบัลซามิกเกรซ
3. Smoked Salmon Dill Cream Cheese (ราคา 265 บาท) ความอร่อยสุดคลาสสิกที่ทุกคนหลงรัก แซลมอนรมควันคุณภาพเยี่ยมชิ้นหนาเต็มคำ ท็อปบนดิลครีมชีสเนื้อเนียน เพิ่มความสดชื่นด้วยเคเปอร์
4. Steak and Egg Double Cheese (ราคา 320 บาท) เมนูที่คนรักเนื้อห้ามพลาด! เนื้อสันนอกออสเตรเลียย่างระดับมีเดียม เสิร์ฟพร้อมไข่ดาวและชีสเยิ้มๆ ถึงสองชนิด เพิ่มความหอมหวานจากหัวหอมผัด และปิดท้ายด้วยความเข้มข้นของซอสฮอร์สแรดิช
ประสบการณ์ที่มากกว่าแค่แซนด์วิช "FOCACCIA SANDWICHES" ไม่ได้เป็นเพียงเมนูอาหารเช้าหรือมื้อสาย แต่คือความอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวัน (All-Day Dining) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับคู่กับกาแฟสเปเชียลตี้คุณภาพดี ที่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" คัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าชั้นเลิศจากทั่วโลก
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยสไตล์อิตาเลียนแท้ ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมกาแฟร่วมสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
พบกันที่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" ทั้ง 4 สาขา:
โครงการเวลา หลังสวน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 2)
เกษรวิลเลจ (ชั้น G)
โครงการคิงสแควร์ (พระราม 3)
เกี่ยวกับ เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ (The Coffee Academïcs)
"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" คือร้านคาเฟ่สเปเชียลตี้ชั้นนำจากฮ่องกง ที่มุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์กาแฟคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันได้ขยายสาขาไปทั่วเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำเสนอเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพเยี่ยมจากทั่วโลก (Specialty Coffee) พร้อมเมนูอาหารและเบเกอรี่หลากหลายที่สร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน พร้อมให้บริการลูกค้าตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งผ่านเดลิเวอรีได้ที่:
LINE: @TCA_thailand
Delivery Apps: LINE MAN, GrabFood, foodpanda และ Robinhood
Facebook: TheCoffeeAcademicsTH
Instagram: @TheCoffeeAcademicsTH
