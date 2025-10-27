Sweet Surrender Afternoon Tea รสชาติอันน่าหลงใหลในชุดน้ำชายามบ่าย

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางผ่านรสชาติอันน่าหลงใหลในชุดน้ำชายามบ่ายคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ‘Sweet Surrender’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันรุ่มรวยของช็อกโกแลต รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดย เชฟเอ๋ - อนุพงษ์ นวลฉวี Cluster Executive Pastry Chef ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ณ ล็อบบี้ เลานจ์ ตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2568
เรื่องราวของอาร์ฟเตอร์นูนทีเซ็ตใหม่ล่าสุด ‘Sweet Surrender’ ที่เชฟได้รวบรวมความหลากหลายทางรสชาติและสัมผัสของช็อกโกแลตจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ด้วยกัน นำเสนอความต่อเนื่องของเรื่องราวที่ไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่ต้นกำเนิด จนกลายเป็นเมล็ดโกโก้และแปรเปลี่ยนสู่ขนมหวานรสเลิศบนจาน การนำเสนอที่ให้คุณได้เด็ดช็อกโกแลตพราลีนจาก ‘ต้นโกโก้’ จำลองด้วยตัวเอง ราวกับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมหัศจรรย์นี้
เชฟเอ๋ กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า “สำหรับอาร์ฟเตอร์นูนทีเซ็ตนี้ ผมตั้งใจร้อยเรียงรสชาติของช็อกโกแลตจากหลากหลายแหล่งกำเนิดเพื่อสร้างสมดุลอันสมบูรณ์แบบ เราเริ่มต้นจากช็อกโกแลตไทยจากชลบุรีที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ผสานเข้ากับมิติของช็อกโกแลตระดับสากลจากบราซิลและสาธารณรัฐโดมินิกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง เราต้องการนำเสนอเรื่องราวของช็อกโกแลตให้ครบทุกมิติทั้งในเมนูของหวานและของคาว ผสมของคาเคานิบส์หรือช็อกโกแลตแทรกซึมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นขนมปังช็อกโกแลตบริยอช หรือการขูดช็อกโกแลตโรยหน้า เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติอันซับซ้อนของช็อกโกแลตอย่างเต็มเปี่ยม ไปจนถึงรสเปรี้ยวบางๆ ที่ซ่อนอยู่ในตอนท้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันน่าค้นหา”
สำหรับเมนูในเซ็ทประกอบด้วยเมนูของคาวและหวาน เมนูของหวาน อาทิ Siamese Chocolate ช็อกโกแลตชุมพร สปันจ์เค้กถั่วลิสงและงา, Walnut Sticky Bar ช็อกโกแลต Alpaca 66% ดาร์กช็อกโกแลตของ Valrhona แบรนด์ช็อกโกแลตชั้นนำจากฝรั่งเศส ผสมวอลนัทคาราเมล กานาชกาแฟ, Dulcey Crown คาราเมล ราสเบอร์รี่ ดัลซีย์ช็อกโกแลตกานาช วิปครีมมะพร้าว, Jivara Fan Tart ช็อกโกแลตผสมเฮเซลนัท ท็อปด้วยวิปครีมช็อกโกแลต ฯลฯ รวมถึงสโคนไวท์ช็อกโกแลตกับสตรอเบอร์รี่อบแห้ง และสโคนช็อกโกแลตไทย ขนมอบ คู่ชายามบ่าย เสิร์ฟพร้อมแยมโฮมเมด และ clotted cream
สำหรับเมนูของคาว เชฟยังได้นำกลิ่นอายของช็อกโกแลตมาเบลนให้เข้ากันกับแต่ละเมนูได้อย่างลงตัว อาทิ Salmond Sandwich ขนมปังช็อกโกแลตบริยอชโทสต์ เพสโต้มายองเนส, Mushroom Timbales, Chicken Liver Mousse มูสตับไก่เสิร์ฟพาร์มีซานชีสช็อกโกแลตทาร์ต และลูกแพร์ตุ๋นไวน์แดง, Braised Beef พัฟเนื้อตุ๋นสไตล์อิตาเลียน ไส้มันบด ราดซอสราสเบอร์รี่ช็อกโกแลต ฯลฯ
Sweet Surrender Afternoon Tea Set สวรรค์ของคนรักช็อกโกแลต ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยของช็อกโกแลตจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านเมนูคาว และหวาน พร้อมดื่มด่ำกับ The Sawanbondin Tea ชาสวรรค์บนดิน จ.เชียงราย ชาสัญชาติไทยที่ได้รับรางวัลมากมายในระดับโลกได้ทุกวัน ในราคาเซ็ทละ 1,950++บาท (สำหรับ 2 ท่าน) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พย.68 เวลา 14:00-18:00 น. ณ เดอะล็อบบี้ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2431-9499