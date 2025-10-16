“บาร์บีคิวพลาซ่า” เสิร์ฟหมูเต็มโต๊ะ 3 แถม 3 หมูมีโซ๊ะ อร่อยคุ้มจัดเต็ม

หมูแน่นเต็มโต๊ะ “บาร์บีคิวพลาซ่า” เสิร์ฟดีลแรง 3 แถม 3 หมูมีโซ๊ะ อร่อยคุ้มจัดเต็ม 17 – 23 ตุลาคม 2568 เพียง 7 วันเท่านั้น ที่ บาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา หรือสั่งง่าย ๆ ผ่าน GON Delivery คุ้มเหมือนกินที่ร้าน
กลับมาแล้ว โปรแรงชุดประหยัดที่สายปิ้งย่างห้ามพลาด บาร์บีคิวพลาซ่า เอาใจสาวกหมูๆ ให้ได้อิ่มจุใจ กับรอบนี้ “3 แถม 3 หมูมีโซ๊ะ” เมื่อสั่ง ชุดประหยัดหมูมิโสะ เมนูขวัญใจแฟนพี่ก้อนที่ขายดีตลอดกาล หมูสไลซ์ราดซอสมิโสะ ยิ่งย่างยิ่งหอมละมุนน้ำซอสอย่างฟิน จำนวน 3 ถาด
แถมฟรี ชุดประหยัดหมู อีก 3 ถาด รวมทั้งหมด 6 ถาด ในราคาเพียง 825 บาท (จากปกติ 1,590 บาท) อิ่มคุ้มจัดเต็มแบบไม่จำกัดสิทธิ์ต่อใบเสร็จ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชันพิเศษมีเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2568 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล พาร์ค) อิ่มฟินได้ทั้งที่ร้าน สั่งกลับบ้าน หรือผ่าน GON Delivery คุ้มจริงเกินต้าน อย่าปล่อยให้พลาด! รีบแท็กเพื่อน ชวนครอบครัวมาเช็กอินความอร่อยคุ้มกันที่ บาร์บีคิวพลาซ่า ได้เลย
