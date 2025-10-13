"โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์" เสิร์ฟความสดใหม่และหลากหลาย เปิดให้บริการแล้วที่ "พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา"

"โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์" พร้อมมอบนิยามใหม่แห่งความอร่อย เปิดให้บริการแล้วที่ "พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา" เสิร์ฟความสดใหม่และหลากหลาย ให้บริการทั้งในรูปแบบบุฟเฟต์และอาหารจานเดียว (À la carte) เปิดให้บริการตลอดวัน ตั้งแต่มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ
"พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา" (Pattaya Marriott Resort and Spa) รีสอร์ต ระดับ 5 ดาวบนหาดจอมเทียน แลนด์มาร์คใหม่แห่งการพักผ่อนที่เปี่ยมด้วยรสนิยม เปิดตัวห้องอาหาร “โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์” (Goji Kitchen Grill & Bar) อย่างเป็นทางการ พร้อมชวนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษ ณ จุดหมายปลายทางที่นักชิมไม่ควรพลาด
โกจิ คิทเซ็น กริลล์ แอนด์ บาร์ คือห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่ให้บริการตลอดวันของแบรนด์แมริออท โฮเทลส์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในฐานะหนึ่งในห้องอาหารบุฟเฟต์ที่ดีที่สุด รังสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "มาร์เก็ตเพลส" (Marketplace) แหล่งรวมอาหารที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ที่ซึ่งความสดใหม่และความหลากหลายของวัตถุดิบท้องถิ่นและนานาชาติมาบรรจบกัน ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งร่วมสมัย ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง
หัวใจสำคัญของ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ คือประสบการณ์จากครัวแบบเปิด (Open Kitchen) ที่นักชิมจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับสเตชั่นปรุงอาหารสดใหม่หลากหลายประเภท เสมือนได้เดินเลือกชมและลิ้มลองอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลก ครบครันด้วยเมนูคัดสรรสุดพิเศษที่ยกขบวนมาให้ลิ้มลองมากมาย ทั้งอาหารไทย เอเชีย และเมนูยอดนิยมจากฝั่งตะวันตก ให้บริการทั้งในรูปแบบบุฟเฟต์และอาหารจานเดียว (À la carte) เปิดให้บริการตลอดวัน ตั้งแต่มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ
นำทีมโดยเชฟมากประสบการณ์อย่าง มาร์เชลโล ปิอาเชนตินี (Marcello Piacentini) Executive Chef พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เชฟชาวมิลานผู้สั่งสมประสบการณ์จากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดังทั่วโลก โดยเชฟมาร์เชลโลกล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอเอกลักษณ์ของ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ สู่เมืองพัทยา หัวใจหลักของเราคือการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด ทั้งจากท้องถิ่นและจากทั่วทุกมุมโลก มาสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำ ผสมผสานรสชาติดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการปรุงอาหารสมัยใหม่ เพื่อให้ทุกจานเต็มไปด้วยรสชาติที่ล้ำลึกและน่าประทับใจสำหรับทุกท่าน”
ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือ ซีฟู้ด แอนด์ กริล บุฟเฟต์ดินเนอร์ (Seafood & Grill Dinner Buffet) สวรรค์ของนักชิมสุดอลังการ กับไลน์บุฟเต์กว่า 85 รายการ อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดพรีเมียม หอยนางรมนำเข้าสดใหม่ถึง 4 สายพันธุ์ เนื้อรมควันสูตรพิเศษทำสดใหม่ สุดยอดซีฟู้ดและเนื้อเกรดพรีเมียมย่างบนเตา "พาร์ริลล่า" (Parrilla) แบบเปิด พร้อมด้วยอาหารพื้นเมืองรสชาติต้นตำรับจากชลบุรีที่หาทานได้ยาก สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาด อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกจิ ที่เข้มข้นถึงเครื่อง แกงคั่วปูใบชะพลู รสจัดจ้านแบบไทยแท้ โกจิ สแมช เบอร์เกอร์ เอาใจคนรักเบอร์เกอร์ เนื้อไพร์มริบดรายเอจ 60 วัน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสเต็กเนื้อคุณภาพ และ พายน้ำตาลโตนด ของหวานที่ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบท้องถิ่น
Seafood & Grill Dinner Buffet ให้บริการในทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดี - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ในราคา 1,488 บาท++ต่อท่าน (เฉพาะอาหาร)
สำหรับ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ ตั้งอยู่บริเวิณชั้น 1 ของ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 - 23.00 น. รองรับได้ถึง 128 ที่นั่ง มีทั้งโซนที่นั่งภายในและภายนอกให้ได้ดื่มด่ำมื้ออาหารพร้อมเพลิดเพลินกับสายลมทะเลและวิวสวนเขียวขจีของรีสอร์ต ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าแบบสบายๆ มื้อกลางวันที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือดินเนอร์หรูหรากับครอบครัวและเพื่อนฝูง โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ คือตัวเลือกที่ลงตัวเสมอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-3316-8542 หรือเว็บไซต์ Goji Kitchen Grill & Bar Reservations
