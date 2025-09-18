ททท. เฟ้นหาสุดยอด “แชมป์ข้าวแกงไทย” พร้อมดันข้าวแกงไทยสู่สากล

ททท. และพันธมิตรหนุนข้าวแกงไทย สู่มรดกอาหารแห่งภูมิภาค จัดแข่งขัน “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 เฟ้นหาสุดยอดฝีมือแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทย พร้อมมุ่งยกระดับข้าวแกงไทยต่อยอดสู่เสน่ห์ไทย & Must Taste ที่ชาวต่างชาติต้องมาชิมสักครั้งในชีวิต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกสมาคมภัตตาคารไทย และพันธมิตร ทั้ง Phenix, 3 แอปพลิเคชันสั่งอาหารยอดนิยม LINE MAN Wongnai, Grab, Robinhood รวมถึง KaichefHouse, กล่องแสนศุข, ม.สวนดุสิต ฯลฯ เปิดตัวโครงการประกวดอาหาร สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 เฟ้นหาสุดยอดฝีมือแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทย ณ Phenix ประตูน้ำ มุ่งขับเคลื่อนสู่มรดกอาหารแห่งภูมิภาค มุ่งยกระดับข้าวแกงไทยต่อยอดสู่เสน่ห์ไทย & Must Taste ที่ชาวต่างชาติต้องมาชิมสักครั้งในชีวิต
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท.และพันธมิตรพร้อมขับเคลื่อนข้าวแกงไทย สู่มรดกอาหารแห่งภูมิภาค ซึ่งข้าวแกงถือเป็นตัวแทนอาหารในท้องถิ่น ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางไปในภาคใด จะพบกับร้านข้าวแกงอันเป็นแหล่งรวมอาหารไทยยอดนิยมของภาคนั้นๆ และนับได้ว่าข้าวแกงเป็นตัวแทนอาหารไทย เช่นเดียวกับนาซี เลอมัก เป็นตัวแทนอาหารของมาเลเซีย, ลักซาและข้าวมันไก่สิงคโปร์ เป็นตัวแทนอาหารของสิงคโปร์ เป็นต้น
โดย ททท.มุ่งยกระดับข้าวแกงไทยต่อยอดสู่เสน่ห์ไทย ซึ่งเป็น Must Taste ที่ชาวต่างชาติต้องมาชิมสักครั้งในชีวิต และพร้อมขับเคลื่อนให้ข้าวแกงไทยโกอินเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีร้านข้าวแกงไทยในต่างประเทศจำนวนมาก เป็นเสมือนประตูบ้านด่านแรกที่พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมข้าวแกงในประเทศไทย ข้าวแกงไทย เป็นอาหารที่มีราคาเข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ มีความหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองชิมอาหารไทยจากทุกภาค ได้ลิ้มรสอาหารจากท้องถิ่น ข้าวแกงยังเป็นอาหารที่ถูกบันทึกไว้ใน Michelin Guide จำนวนหลายร้านด้วย
นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมภัตตาคารไทย ได้ร่วมกับ ททท., บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC), Phenix, 3 แอปพลิเคชัน Food Delivery ชื่อดังทั้ง LINE MAN Wongnai, Grab, Robinhood รวมถึง KaichefHouse, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ยาดมภิรมย์, กล่องแสนศุข, ข้าวต้มเทเวศร์ และบริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด ร่วมจัดโครงการประกวดอาหาร "สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล" “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทย
โดยข้าวแกงถือได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นอาหารจานเดียวที่หาทานง่าย และเป็นที่นิยมของคนทุกระดับ โดยจะมุ่งส่งเสริมข้าวแกงไทยสู่เวทีโลก โดยเฉพาะข้าวแกงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ทั้งสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารไทย
สำหรับเมนูที่จะเปิดให้เข้าประกวดมีจำนวน 5 เมนู ได้แก่ แกงเขียวหวานไก่, ต้มข่าไก่, พะแนงเนื้อ, ไข่พะโล้ และน้ำพริกกะปิ โดยเปิดรับสมัครและประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Facebook : สมาคมภัตตาคารไทย และ Facebook : Khao Gaeng - Thai Curry Rice Championship 2025 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ Professional ข้าวแกงไทย และประกาศนียบัตร Professional ข้าวแกงไทย
ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งรองชนะเลิศอันดับ 1-4 ยังจะได้รับโล่ห์เกียรติยศ Professional ข้าวแกงไทย และประกาศนียบัตร Professional ข้าวแกงไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังจะมีรางวัลพิเศษจากแพลทฟอร์มฟู้ด ดิลิเวอรี่ต่างๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าประกวดจะต้องเป็นร้านข้าวแกงที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีภาพถ่ายหน้าร้านอย่างชัดเจน เป็นอาหารประเภทจัดทำสำเร็จแล้วเพื่อตักขาย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันมาด้วยตัวเอง โดยเกณฑ์การประกวดมีองค์ประกอบทั้งความอร่อย มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์และถูกสุขลักษณะ
โครงการตั้งเป้าหมายร้านข้าวแกงเข้าประกวดจำนวนราว 30 ร้าน พร้อมขอเชิญชวนร้านข้าวแกงไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วม ตั้งแต่ร้านอาหารริมทางหรือ Street Food ร้านข้าวแกงทั่วไป ร้านข้าวแกงในห้าง ฯลฯ พร้อมชวนติดแฮชแทก #ThaiCurryGlobal #KhaoGaeng #KhaoGaengThai และ #KhaoGaengThaiCurryRiceChampionship2025 เพื่อสื่อสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผ่านช่องทางจากพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งอย่างททท., พันธมิตร ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์อาหารต่างๆ ที่เข้าร่วมด้วย
นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารห้าง Phenix ประตูน้ำ กล่าวว่า Phenix พร้อมร่วมสนับสนุนสมาคมภัตตาคารไทยและททท.ในการจัดโครงการนี้ ซึ่ง Phenix ถือได้ว่าเป็น Food Destination ของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งมีพื้นที่พร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมี Taste Kitchen และโซนชั้น 4 และยังมีพื้นที่ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร (Wholesale Hub) และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนข้าวแกงไทยให้เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวต่างชาติพลาดไม่ได้
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า GrabFood ในฐานะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีชั้นนำและพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ ททท. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการนี้เพื่อช่วยโปรโมตอาหารไทยอย่างเมนูข้าวแกง ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารท้องถิ่นที่เข้าถึงง่าย
โดยร่วมสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษ 20,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศ นอกจากนี้ ผู้ชนะทั้ง 5 อันดับแรกยังจะได้รับ “แพคเกจส่งเสริมยอดขาย” สำหรับการเปิดร้านเพื่อขายอาหารผ่าน GrabFood มูลค่ากว่า 50,000 บาทต่อร้าน (รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งร้าน พร้อมกันนี้ ยังเตรียมจัดแคมเปญพิเศษเพื่อร่วมโปรโมตเมนูข้าวแกงสำหรับร้านอาหารต่างๆ ที่ขายบนแพลตฟอร์มในช่วงไตรมาส 4 เพื่อสร้างสีสันและต่อยอดให้กับโครงการนี้ด้วย
นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ และรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า LINE MAN Wongnai พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ ทั้งการช่วยจัดทำ Content โปรโมทร้านข้าวแกงที่มาร่วมแข่งขัน ส่วนร้านอาหารที่เข้าร่วม ก็จะสนับสนุนเครื่อง LINE Pay QR Box ตรวจเช็คการโอนเงินผ่าน QR Code ที่จะมีเสียงขานจำนวนเงินที่โอนสำเร็จ ป้องกันพ่อค้าแม่ค้าจากการถูกมิจฉาชีพหลอก ให้กับร้านที่เข้าแข่งขัน 30 ร้านฟรี ตลอดจนการให้สิทธิ์ร้านของสมาคมเข้าร่วมอบรม Training ต่างๆ โดยทาง LINE MAN Wongnai จะช่วยจัดเป็น Session พิเศษให้ร้านของทางสมาคมด้วย
นางสาวแววรัตน์ ชำนาญภักดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและความยั่งยืน โรบินฮู้ด กล่าวว่า โรบินฮู้ด โดย “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ของกลุ่มยิบอินซอย พร้อมให้การสนับสนุนโครงการ ”แชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล“ ไม่เพียงแนะนำเมนูแต่จะสื่อสารส่งเสริมการจับคู่อาหาร (Food Paring) ของเมนูที่หลากหลายให้ได้รสชาติและสัมผัสที่ลงตัว พร้อมทั้งนำเสนอการจัดจาน (Eating & Plating Design) เพื่อยกระดับให้สำรับข้าวแกงไทยเข้าถึงง่าย ไม่จำเจ เปิดมุมมองเสน่ห์วิถีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ โรบินฮู้ดจะเป็นมากกว่าการสั่งอาหาร เราพร้อมเป็นเพื่อนรู้ใจให้คุณในทุกมื้อ
ภายในงานแถลงข่าวโครงการยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสาธิตปรุงอาหารต้มข่าไก่ จาก KaiChefHouse โดยเชฟไก่, การเสวนาของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารชื่อดังได้แก่ ลุงอ้วน กินกะเที่ยว, ชายกาง ตระเวนกิน ทั่วถิ่นไทย, ของที่ระลึกจากยาดมภิรมย์, ขนมหวานจากส้มตําคุณกัญจณ์ (มิชลิน), เครื่องดื่มกาแฟร้อน-เย็น น้ำสมุนไพร จากกล่องทิพย์, ชิฟฟอนจากร้านกิ่งหลิว, ข้าวแกง 10 อย่างจากเชฟไก่ และบูธพันธมิตร ทั้ง LINE MAN Wongnai , แกร็บ และโรบินฮู้ด
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สมาคมภัตตาคารไทย และ Facebook : Khao Gaeng - Thai Curry Rice Championship 2025
