LINE MAN Wongnai เผย9เดือน ยอดสั่ง “ข้าวแกง” ทะลุ 52 ล้านจาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE MAN Wongnai เผยยอดสั่ง “ข้าวแกง” ทะลุ 52 ล้านจานทั่วไทยในช่วง 9 เดือนแรกปีพ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) สวนกระแสตลาดอาหารทั่วไปที่มียอดขายร้านเดิมลดลง -14% ขณะที่ร้านข้าวแกงลดลงเพียง -4% สะท้อนจุดแข็ง Fast Food แบบไทยที่ทั้งสั่งได้เร็ว เข้าถึงง่าย และราคาย่อมเยา ล่าสุดจับมือสมาคมภัตตาคารไทย เปิดศึก “สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล” ดันเมนูตำนานข้างทางสู่เวทีโลกและหนุนการเติบโตของร้านอาหารรายย่อย


นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai ให้ข้อมูลว่า ร้านข้าวแกงเล็กๆ ข้างทางปรับตัวสู่เดลิเวอรีได้อย่างรวดเร็วเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าเดิม ปัจจุบันมีร้านข้าวแกงบน LINE MAN มากกว่า 10% ของร้านอาหารทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ข้อมูลจาก Wongnai POS ในไตรมาสที่ 2 ปีค.ศ. 2025 พบว่ายอดขายร้านเดิม (Same store sales) ของร้านข้าวแกงลดลงเพียง -4% ในขณะที่ร้านอาหารทั่วไปยอดตกเฉลี่ยถึง -14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่า Fast Food แบบไทยยังคงไปต่อได้ดีในยุคเศรษฐกิจผันผวน เนื่องจากเป็นเมนูที่คนไทยกินได้ทุกมื้อ ทุกวัน สะดวกรวดเร็ว และราคาเข้าถึงง่าย

โดยเมนูข้าวแกงที่มีคนสั่งสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 ไข่พะโล้ เมนูที่ถูกจุดกระแสโดย ‘พี่เอ ศุภชัย’ ตั้งแต่ปีก่อนและยังคงครองความนิยมต่อเนื่อง อันดับ 2 หมูก้อนทอด และอันดับ 3 แกงเหลือง ยอดสั่งข้าวแกงรวมทุกเมนูบน LINE MAN ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2025 เสิร์ฟไปแล้วกว่า 52 ล้านจานใน 77 จังหวัดทั่วไทย เราเห็นศักยภาพของร้านข้าวแกงที่สามารถเติบโตไปได้ไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับทาง สมาคมภัตตาคารไทย จัดกิจกรรมเปิดศึก “สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล” สนับสนุนทุกร้านที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าแข่งขันครั้งนี้



นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และยกระดับข้าวแกงไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมตอกย้ำถึงความสำคัญของข้าวแกงที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และยังมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในมิติการท่องเที่ยว ภาคบริการ และการกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนฐานรากทั่วประเทศ เนื่องจากข้าวแกงถือเป็นเมนูที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสรสชาติไทยแท้ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ LINE MAN Wongnai ในโครงการประกวดนี้ เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อร้านข้าวแกงให้เข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ผ่านบริการเดลิเวอรีที่เข้าใจลูกค้าคนไทย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างคุณค่าและเรื่องราวให้ข้าวแกงไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”


นายบุญช่วย เทอดทูลกิติกุล เจ้าของร้านนายอู๋ ข้าวแกงสามย่าน - ปทุมวัน กล่าวว่า “จุดเด่นของร้านเราคือรสชาติข้าวแกงที่คนไทยคุ้นเคย และมีเมนูให้เลือกเกือบร้อยรายการ ทำให้ลูกค้ากินได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกเบื่อ ที่สำคัญยังใช้วัตถุดิบคุณภาพดีในราคาย่อมเยาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน นักศึกษา หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสรสชาติอาหารไทยแบบท้องถิ่น โดยเราตัดสินใจเพิ่มช่องทางขายบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรีอย่าง LINE MAN เข้ามา เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงรสชาติข้าวแกงแบบนี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าหลายคน จนกลายเป็นร้าน LINE MAN Only ที่มียอดขายสูงสุด และยังเป็นขวัญใจลูกค้าจนได้รางวัล LINE MAN Wongnai Users' Choice ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้เราเห็นว่าข้าวแกงมีเสน่ห์และคุณค่าที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งยังรู้สึกขอบคุณที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานแข่งขันขึ้น เพื่อส่งเสริมข้าวแกงไทยให้ดังไกลไประดับโลก”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีร้านข้าวแกงและขนมไทยชื่อดังมาร่วมส่งเสริมและยกระดับชื่อเสียงของข้าวราดแกงไทยให้เป็นที่รู้จัก อาทิ Kai chef house ร้านอาหารไทยรสจัดจ้านฝีมือเชฟไก่, ร้านส้มตำคุณกัญจณ์ ที่มีทั้งอาหารอีสานและขนมไทยรสชาติดั้งเดิม, กิ่งหลิว ร้านขนมเค้กและเบเกอรี่ที่โดดเด่นเรื่องชิฟฟ่อน, หมี่คลุกโบราณบ้านแม่ติ๋ม, และ Y-Prepper ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่เน้นเมนูจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ


โครงการประกวดอาหาร สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และยกระดับเมนูข้าวแกงไทย อาหารตำนานที่อยู่คู่สังคมไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ผ่านการแข่งขันตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม ณ ชั้น 4 ตึก Phenix ประตูน้ำ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดร้านข้าวแกงที่โดดเด่นด้านรสชาติและยกระดับมาตรฐานสู่สากล สำหรับทุกร้านที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนจาก LINE MAN Wongnai ดังนี้
• แพ็กเกจโปรโมชันพิเศษสำหรับร้านข้าวแกง 30 ร้าน สร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขายผ่านโซเชียลมีเดียของ LINE MAN และ Wongnai
• รับเครื่องแจ้งเตือนยอดเงิน 'LINE Pay QR Box' ฟรี พร้อมฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนยอดเงินเข้า เพิ่มความมั่นใจในการรับชำระเงิน
• สิทธิ์เข้าร่วม Training พิเศษ สำหรับร้านอาหารของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจร้านอาหารและทำยอดขายให้เติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ Skills Challenge Day, Creativity Challenge Day และ Grand Finale Day รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิง Interactive เสวนาเชิงวิชาการ เวิร์กชอป และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ข้าวแกงไทยในฐานะ Soft Power ที่ทรงพลังของชาติ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร “Professional ข้าวแกงไทย” จากสมาคมภัตตาคารไทยและพันธมิตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1-4 รับเงินรางวัลตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 200,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สมาคมภัตตาคารไทย และ Facebook: Khao Gaeng - Thai Curry Rice Championship 2025










